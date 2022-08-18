人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

报告：人工智能行业人才紧缺 算法工程师应届生平均月薪超3.2万元

2022年08月18日15:04 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月18日电 （记者乔雪峰）近年来，人工智能技术已成为引领新一轮科技革命和产业革命的战略性技术。人工智能的创新发展，尤其是与实体经济的融合发展对推动我国产业升级、促进经济高质量发展起着重要作用。

据工业和信息化部发布数据显示，我国人工智能核心产业规模超过4000亿元，企业数量超过3000家。智能芯片、开源框架等关键核心技术取得重要突破，智能芯片、终端、机器人等标志性产品的创新能力持续增强。

8月17日，《2022人工智能顶尖人才数据图鉴》（以下简称《图鉴》）发布，《图鉴》显示，人工智能行业人才紧缺，其中视觉算法工程师供需比最低，仅为0.08。算法相关岗位在最难招TOP10中占据7席，算法工程师应届生平均月薪超3.2万元。

相比于互联网行业普遍关注的“35岁分水岭”，人工智能行业对35岁以上的职场人更加友好。开发工程师群体中，工龄在5年以上的开发工程师占68.7%，工龄10年以上占22.1%。算法工程师则整体偏年轻化，67.9%的算法工程师工龄在5年以内，平均工龄为4.59年。

非技术岗位人才也是人工智能行业挖猎的重要群体，为产品研发和商业收入提供长期人才支持。根据《图鉴》数据，招聘岗位分布TOP3分别是产品经理、销售经理和项目经理。

人工智能行业是典型的智力密集型行业，教育和研究门槛要求较高，人才培养周期较长。《图鉴》数据显示，近九成算法工程师为硕博学历。从整体人工智能行业来看，本科人才是主体，占比62.7%，其次是硕士，占比22.1%。

从高校分布来看，人才供给量最大是双一流高校。其中，清华大学、浙江大学、北京大学位列人工智能人才供给TOP3，主要分布在计算机科学与技术、电子信息、大数据工程、信息与通信工程等专业。

人工智能产业的区域化分布，也影响着不同城市的人才储备规模。《图鉴》显示，北京拥有全国24%的人工智能人才，居全国首位。得益于科技巨头和科研单位的布局，杭州在人工智能人才储备上仅次于北京，拥有16.53%的人工智能人才，超过上海和深圳的总和。

人工智能行业求贤若渴，给互联网人带来了职场迁徙新思路。传统互联网成为人工智能人才的主要来源，占比为13.6%。算法工程师人才流动性更大，超过一半会在工作3年内选择跳槽。

“未来十年，人工智能技术是撬动新兴行业增长的杠杆力。”脉脉创始人兼CEO林凡认为，随着国家密集出台相关政策，产业规模不断扩大，投资持续涌入，顶尖人才成为决定企业决战人工智能时代的重要抓手。

随着技术周期的更迭，人工智能等黄金产业的人才需求也在持续增长。面对顶尖人才招聘难的困境，林凡建议，企业需要以雇主口碑打造企业差异化优势，寻找并满足人才的核心诉求，以平等对话赢得人心。

(责编：赵竹青、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
报告：人工智能行业人才紧缺 算法工程师应届生平均月薪超3.2万元
　　人民网北京8月18日电 （记者乔雪峰）近年来，人工智能技术已成为引领新一轮科技革命和产业革命的战略性技术。人工智能的创新发展，尤其是与实体经济的融合发展对推动我国产业升级、促进经济高质量发展起着重要作用。…
7月份我国民航业继续保持恢复态势 旅客运输规模连续三个月回升
　　人民网北京8月18日电 （记者乔雪峰）“7月份，我国民航运输生产总体继续保持恢复态势。”8月18日，民航局航空安全办公室主任朱涛表示，7月份，民航业完成运输总周转量68.0亿吨公里，环比增长27.5%；旅客运输规模连续三个月回升，完成旅客运输量3399.6万人次，环比增长54.5%；货邮运输规模有所下降，完成货邮运输量53.9万吨，环比下降2.1%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部