人民网北京8月18日电 （记者乔雪峰）近年来，人工智能技术已成为引领新一轮科技革命和产业革命的战略性技术。人工智能的创新发展，尤其是与实体经济的融合发展对推动我国产业升级、促进经济高质量发展起着重要作用。

据工业和信息化部发布数据显示，我国人工智能核心产业规模超过4000亿元，企业数量超过3000家。智能芯片、开源框架等关键核心技术取得重要突破，智能芯片、终端、机器人等标志性产品的创新能力持续增强。

8月17日，《2022人工智能顶尖人才数据图鉴》（以下简称《图鉴》）发布，《图鉴》显示，人工智能行业人才紧缺，其中视觉算法工程师供需比最低，仅为0.08。算法相关岗位在最难招TOP10中占据7席，算法工程师应届生平均月薪超3.2万元。

相比于互联网行业普遍关注的“35岁分水岭”，人工智能行业对35岁以上的职场人更加友好。开发工程师群体中，工龄在5年以上的开发工程师占68.7%，工龄10年以上占22.1%。算法工程师则整体偏年轻化，67.9%的算法工程师工龄在5年以内，平均工龄为4.59年。

非技术岗位人才也是人工智能行业挖猎的重要群体，为产品研发和商业收入提供长期人才支持。根据《图鉴》数据，招聘岗位分布TOP3分别是产品经理、销售经理和项目经理。

人工智能行业是典型的智力密集型行业，教育和研究门槛要求较高，人才培养周期较长。《图鉴》数据显示，近九成算法工程师为硕博学历。从整体人工智能行业来看，本科人才是主体，占比62.7%，其次是硕士，占比22.1%。

从高校分布来看，人才供给量最大是双一流高校。其中，清华大学、浙江大学、北京大学位列人工智能人才供给TOP3，主要分布在计算机科学与技术、电子信息、大数据工程、信息与通信工程等专业。

人工智能产业的区域化分布，也影响着不同城市的人才储备规模。《图鉴》显示，北京拥有全国24%的人工智能人才，居全国首位。得益于科技巨头和科研单位的布局，杭州在人工智能人才储备上仅次于北京，拥有16.53%的人工智能人才，超过上海和深圳的总和。

人工智能行业求贤若渴，给互联网人带来了职场迁徙新思路。传统互联网成为人工智能人才的主要来源，占比为13.6%。算法工程师人才流动性更大，超过一半会在工作3年内选择跳槽。

“未来十年，人工智能技术是撬动新兴行业增长的杠杆力。”脉脉创始人兼CEO林凡认为，随着国家密集出台相关政策，产业规模不断扩大，投资持续涌入，顶尖人才成为决定企业决战人工智能时代的重要抓手。

随着技术周期的更迭，人工智能等黄金产业的人才需求也在持续增长。面对顶尖人才招聘难的困境，林凡建议，企业需要以雇主口碑打造企业差异化优势，寻找并满足人才的核心诉求，以平等对话赢得人心。

(责编：赵竹青、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经