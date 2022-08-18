人民网北京8月18日电 （记者乔雪峰）“7月份，我国民航运输生产总体继续保持恢复态势。”8月18日，民航局航空安全办公室主任朱涛表示，7月份，民航业完成运输总周转量68.0亿吨公里，环比增长27.5%；旅客运输规模连续三个月回升，完成旅客运输量3399.6万人次，环比增长54.5%；货邮运输规模有所下降，完成货邮运输量53.9万吨，环比下降2.1%。

从同比增速看，行业运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量同比分别下降21.1%、30.8%和9.3%，分别相当于2019年同期的60.0%、57.3%和87.4%。全行业飞机日利用率为6.3小时，环比提升1.6小时，同比下降1.4小时。

朱涛指出，在安全运行方面， 7月份，我国民航业完成运输航空飞行77.8万小时，同比下降15.7%；通用航空飞行13.3万小时，同比增长28.3%。未发生运输航空事故，安全运行态势总体平稳。

在运行保障方面，7月份共保障各类飞行36.3万班，日均11712班，日均同比下降16.2%，环比增长33.5%。全国航班正常率为89.1%。

(责编：赵竹青、高雷)

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