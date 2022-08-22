据公安部最新统计，截至2022年6月底，全国新能源汽车达到1001万辆。有报告表明，我国第一批新能源汽车上的动力电池已经迎来了退役潮。新能源车报废，这些电池该怎么处理，谁来回收？

浙江小杨的新能源车，使用了近5年，开了20万公里。续航里程降低以后，她计划着换辆车，但是一直不知道旧车里的电池该如何处理。这天，她来到县里的动力电池回收服务网点咨询。

浙江省长兴县市民 杨瑜文：主要有两个方面，一个是这个电池卖的价钱，它能够回收多少钱；另一个方面是这个电池回收到哪里去，它是否对我们的环境造成污染。

在这家定点回收网点，工作人员告诉小杨，按照相关规定和市场价格，她车上的电池估计可以卖一万多元。

动力电池回收网点负责人 杨文清：动力电池回收是根据它的续航里程、压差、容量，经过我们检测，我们再逐步地回收。如果(电池容量残值评估)是20度电，按照市场价是400元一度电的话，就是(卖)8000元。

这个回收服务网点就是工信部最近公布的1万多个动力电池回收网点之一，新能源车车主可以查询距离自己最近的回收网点信息，规范移交退役电池。网点工作人员说的“20度电”，指的是电池容量残值评估，也就是电池退役时还具有的充放电能力，能力越强，卖的价钱就越高。回收网点会根据新能源车的动力电池的情况和车体的状况分别作出残值评估，车主在移交动力电池的同时，也可委托具有资质的网点同时将车体报废。如果电池不能通过正规渠道得以移交，就有可能流入小作坊、小工厂，给环境造成危害。

中国再生资源协会报废车回收拆解与再利用分会秘书长 张莹：如果电池处理不当，可能会引发一些安全事故。再一个的话会导致不可逆的环境污染，比如说对土壤、对水系，然后包括里面的相关的处理过程当中产生的二次污染，都会对环境造成极大的损害。

动力电池“退而不休”实现余能最大化利用

动力电池在新能源汽车上“退役”，并不意味着电池的潜能已经耗光，恰恰相反，它还有着极大的循环开发再利用的潜能。我们来看动力电池如何“退而不休”。

某新能源车电池回收白名单企业回收部杨毅：这是刚收到的公司的，从新能源汽车上面拆下来的这些电池包，差不多有1000多个电池包。相对往年来说，已经逐年在递增了。

在浙江一家电池回收处理的工厂，记者看到，每个退役的电池包，由成百上千个电芯组成，工厂的技术人员正在对这些电芯进行检验。去年8月，工信部等联合发布了《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》，提出新能源汽车动力电池退役后，一般仍有70%-80%的剩余容量，可降级用于储能、备电等场景，实现余能最大化利用。

中国再生资源协会报废车回收拆解与再利用分会秘书长 张莹：其实在我们生活当中，关于梯次的概念也不是非常陌生。孩子使用的这种高功率的汽车玩具，有可能它(电池)是带不动这辆车了，但是如果我们把电池取下来，放到我们电视遥控器里面，它可能还能够用3~6个月。它也是属于梯次利用的一个非常具有代表性的一个观念。

退役动力电池进入定点工厂之后，技术人员对它们检验检测、分类、拆分、修复或重组，使其可以应用至其他领域。据了解，在湖北武汉，部分外卖小哥，已经用上了装备有“梯次利用电池”的电动车，每天穿行在大街小巷。

外卖快递员 余峰：由于我接单比较多，我用以前的车的时候要换三四次电，现在用这个车大概一天只换一次电(池)，有时候甚至不用换电(池)。可以省更多的时间可以跑更多的单。我用手机记录了一下，它大概最多可以跑130公里。

小余介绍，原来用的是铅酸电池，这回用的梯次电池是锂电池，性能上得到了提升。据了解，武汉地区有近4000名快递员使用了这种梯次利用电池。目前的退役动力电池回收利用模式有两条路径：梯次利用和回收提取原材料。前者是将已退役的动力电池拆解重组后，应用到储能等对电池能量密度要求不高的领域；后者则是提取报废电池中的钴、镍、锂等价格昂贵的金属材料。

某新能源车电池回收白名单企业技术质量部 孔繁振：一般加工出来它的镍的含量有20%到40%，比如说镍在自然界里面的含量也就是1.1%，绝对是一种非常富有的城市矿山。

建立溯源管理平台 监控废旧电池流向

不管梯次利用还是再生利用，前提是能够监控废旧电池的流向，达到来源可查、去向可追、节点可控、责任可究的目的，从而有效监管各环节的责任落实。建立溯源管理平台，就是保证对动力电池的一个监管。

据了解，工信部已经制定了《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》并设立了相应的溯源管理平台。记者了解到，目前电池回收溯源工作处于刚刚起步阶段：国家溯源管理平台目前只采集到2.2万辆新能源汽车的报废信息。

专家介绍，部分消费者在报废车辆时，不清楚正确合规的报废途经，选择了资质不全的中间商，或由社会人员直接拆除电池包，使得电池流入非正规渠道，这也造成了电池溯源信息的中断。据不完全统计，目前近70%的报废新能源车辆未带电池报废。

中国再生资源协会报废车回收拆解与再利用分会秘书长 张莹：我们更加希望广大车主能够清晰地认识到新能源汽车，车辆和电池它两个是不能分开的，尽可能地把车和电池同时交给具有回收资质的企业去进行回收。

(总台央视记者 李彤辉 湖州台 长兴台 吴东君 湖北台 梁蕊 黄朋威)

(责编：王震、陈键)

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