人民网北京8月22日电 （记者杨曦）8月18日—20日，晋阳湖·数字经济发展峰会在山西太原举行。会上，国务院参事室特约研究员、中国劳动学会会长杨志明发表主题演讲时指出，万物互联的时代让数字世界与现实世界融合，数字经济让实体经济突破时空约束和算力局限，成为新经济增长点，也使数实融合的产业峰会成为交流新观点、展示新产品、启迪新思维、分析新趋势的快速传播平台。面对当前经济面临的多重挑战，创新则盛是市场经济定律，数字化的浪潮下，要进一步加快＂转型＂中的创新。

“新冠疫情以来网络在线活动形成热潮，数字经济及其衍生的生产性、生活性服务业借势崛起，几乎沒有纯粹的传统产业，每个行业或多或少都有数字化的身影，数据这个新旳生产要素（数字经济的核心要素）嵌入资源产业将产生超乎想象的效果。”杨志明表示，数字经济正推动着智能制造引领全球制造业的变革。数字赋能资源产业的创新将驱动山西经济走向高质量发展，一批智能制造、智慧矿业、智慧能源和＂云时代＂＂汾酒云＂＂陈醋云＂的品牌企业，正在形成数字经济新动能的支柱板块，使“资源山西”、“产业山西”向“数字山西”、“智能山西”跃升。

杨志明认为，面对当前经济恢复中诸多不确定性冲击能源原材料的挑战，面对内陆地区发展数字经济旳人才挑战，面对诸多传统企业数智化转型纷纷而起的市场挑战，创新则盛是市场经济定律，也是近年来数字经济的成功实践。山西数字经济新发展的“底气”来自能源基地积聚大量资产数据的要素聚“金”，来自山西传承晋商又创新市场的海纳百“川”，每一个进入山西来到晋阳湖峰会的人都受到创新的熏陶和数字的感染。将分散的＂数＂据集成产生新效益都是创新。

杨志明指出，＂大智移云块十5g＂的新技术革命使新业态＂无中生有、层出不穷＂和传统产业＂有中出新、日新月异＂交织演进，与经济高质量发展合力推动人力资源开发出現三个趋势性变化：一是需求上正由数量型走向数字化的质量型，中国是个技工大国，技能劳动者超2亿人，高技能人才近6000万人，约占技工30％，与世界智能制造强国占50％尚有较大差距，数字化差距就是潜力、缩差就是动力；二是供给上正由无限供给走向有限供给，数字化使网约劳动者成为宝贵的人力资源；三是一大批新生代投身到数据驱幼、网络支撑、平台协同的现代服务新业态。

杨志明强调，数字化的浪潮下，要从以下几方面着手，加快＂转型＂中的创新：

一是要加快激发数字经济活力的机制创新，开放就是跟上时代，工业化时期分工越细越能提升效率，网络时代越能融合越能产生新效益，实践说明，数字经济等新业态往往是＂人叫人干人不干、经济利益调动千千万＂，＂数＂出效益，＂数＂能增收，最大限度的释放劳动技术管理资本数据等要素的能量，让数字经济创造财富的源泉在充满活力的体制机制中迸发。

二是加快数字赋能的技术创新，紧紧跟上技术进步前沿就是高新技术，既使机器取代人也难以取代人的能动性、创新性和柔性。在广泛使用人工智能技术的时代，努力打造透明化生产、数字化工厂、智能化矿山，加快智能制造的迭代升级。在构建产业基础高级化、产业链现代化的新发展中发挥头部企业引领一大批中小企业快速提升到智能制造时代。工业时代消耗多的是电和材料，而智能制造时代数据和算法成为越用越有价值的新型生产要素。

三是加快产业融通和场景应用的模式创新。推进工业互联网的产智融合、智慧城市建设的城智融合，和人力资源服务线上线下人智融合，新制造正与新营销形成新产业链条。智慧场景正在用智能和算力不断延伸和放大人类脑力体力的极限，破解着过去无法解决的难题，尤其人力资源服务嵌入智能化的场景，正在使产智融合的智能制造延伸到人智融合的网络营销兴起。

四是加快数字经济的人才创新。＂两才＂（高技术人才、高技能人才）并重、＂两归＂（海归、＂城归＂）并用是发展数字经济、促进人力资源纵向提升、激活蛰伏的人力资源潜力的战略措施。着力提升人力资本，才能提高全要素生产率。谁先聚集数字经济人才，谁将占有高质量发展的先机。中国劳动学会课题研究显示，我国将进入高技能人才引领的“技工时代”，将从“人口红利”向“技能红利”转变，从人力资源向人力资本跃升。让产业度集中的太原等从制造之都率先打造成“数智之都”。智能制造正吸引越来越多的新生代劳动者，有技术新鲜感的网约劳动正逐渐改变着生产线上枯燥劳动。

五是加快数据要素聚集的环境创新。让人才流、物流、资金流、技术流、数据流源源不断地流入山西经济“洼地”、人才高地，使每个员工进入＂云＂时代的环境就如同进入“磁场”一样，能＂沉浸式＂地在自己的岗位上不断“刷新自己”，释放潜能。

“疫情尚未结束，创新正在进行。构建双循环新发展格局使数字经济作用凸显，释放‘抗疫红利’给数字经济人才提供了广阔空间，数字经济将迎来加快发展的黄金期，拥抱数据、创新无限，拥抱山西、发展无限，拥抱人才、未来无限。”杨志明说。

(责编：杨曦、高雷)

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