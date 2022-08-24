人民网记者 申佳平

数据显示，近年来月饼通过电商平台等线上渠道销售的数量逐年增加，占比已超过30%。由于线上销售形式花样繁多，销售行为透明度较低，各大电商平台成为出现“天价”月饼概率较大的领域。

中秋佳节将近，国家发展改革委、工信部、商务部和市场监管总局联合发布《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》（以下简称《公告》），要求对单价超过500元的盒装月饼实行重点监管，以涵养节日的清正风气。日前，淘宝天猫等多家电商平台响应号召，对平台内的月饼产品定价进行规范。

京东超市休食水饮部总经理王晓军表示，“我们对在价格、包装层数、包装体积、食材等方面不符合政策要求的产品，不采购、不上线、促整改。此外，我们还协同法务部门、平台治理部门，由专人定期对入驻开放平台的商家进行巡检，发现不符合政策要求的产品，立即作下架处理。”

淘宝天猫相关负责人介绍，目前，淘宝天猫上难觅超过500元的盒装月饼，超过80%的月饼均在100元以下。200元以下的月饼销售量占比超过96%，是今年月饼消费的主流。

据国家发展改革委介绍，近几年线上商户销售月饼，不仅存在添加名贵馅料、过度豪华包装、搭售高价商品等问题，还存在虚标月饼售价、变相提高价格，提供“天价”月饼定制服务等问题。如，有的标价每盒299元，但备注“拍两盒发一盒”，实际每盒售价598元；有的标价499元，同时要求补200元差价；有的不仅标价499元，还设置了600元高额快递费；有的根据客户需求，提供各种类型的豪华包装，将月饼与指定的高价商品进行组合，以月饼名义开具发票，为定制“天价”月饼提供便利。

针对个别卖家通过搭售月饼礼盒等方式变相提价的行为，《公告》作出了针对性规定：不得通过拆分订单、虚增商品数量等方式，虚标商品售价或者变相提高价格；不得实施或者变相实施搭售、混合销售；不得违反国家有关强制性标准等。有关部门将线上销售作为重点监管领域，加强监管力度，依法依规从严查处，典型案件将予以曝光。

淘宝天猫相关负责人表示，天猫淘宝一方面从严进行管控，另一方面从营造良好中小企业商业环境出发，加强对商家的宣传引导。8月17日，天猫食品线负责召集头部月饼商家约700家再次重申相关规定，引导商家规范定价。

日前，中国焙烤食品糖制品工业协会发布的《2022年中国月饼行业发展趋势》（以下简称《发展趋势》）指出，今年中秋月饼供应预售期更长，销售渠道更多元，线上销售比例进一步扩大，产品品类更加丰富、口味更加多样，广式、苏式、京式月饼产品仍将占主要地位，但主打地方特色、新奇口味、国潮时尚和营养健康理念的产品占比有望进一步提升。

据了解，为了引导消费者低碳过节，绿色消费，天猫联合星巴克、奈雪的茶、五芳斋等9家品牌，推出简单包装的礼盒，将甘蔗渣、咖啡渣、麦秸秆等材料用于月饼外包装。

艾媒咨询数据显示，2016-2021年，中国月饼礼盒市场规模呈上升趋势，预计2025年月饼礼盒市场规模将达247亿元。

《发展趋势》指出，月饼包装形式将以简约适度、多种口味产品组合的礼盒装为主，彰显个性、结合特色、形状各异、设计感强、IP联名等富有文化内涵和时代特色的包装及产品仍将受到年轻消费者的追捧。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经