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时隔四天 长征二号丁运载火箭又一次圆满成功

2022年08月24日14:21 | 来源：人民网
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长征二号丁火箭成功发射北京三号B星。庄嘉靖摄

人民网北京8月24日电 （记者赵竹青）2022年8月24日11时01分，长征二号丁遥七十五运载火箭在太原卫星发射中心点火升空，成功将北京三号B星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

8月20日，长征二号丁遥六十六运载火箭在西昌卫星发射中心成功发射，创造了中国长征系列运载火箭连续103次成功发射的新纪录。站在新纪录的起点，金牌火箭再次腾飞，吹响了向新纪录冲刺的冲锋号。

据长征二号丁运载火箭抓总研制单位中国航天科技集团有限公司八院有关人员介绍，长征二号丁火箭是一枚常温液体二级运载火箭，具有高可靠高安全、低成本、短周期发射等特点，具备发射多种类型、不同轨道要求卫星的能力，可实施一箭单星或多星发射。其太阳同步圆轨道（轨道高度700公里）运载能力可达1.2吨。

本次发射是长征二号丁运载火箭的第63次发射，是长征系列运载火箭第434次发射。

据介绍，自1992年8月9日长征二号丁运载火箭首飞成功以来，型号队伍坚持立足于成功经验，不断自我变革、勇于创新，为“金牌火箭”不断注入新的生命力。其中，被称为运载火箭“大脑”的控制系统，也经过了几轮迭代升级，确保在高密度发射形势下，实现控制系统最优状态，提高任务可靠性。

从小平台到“平台+捷联”主从冗余控制，再到2015年12月17日长二丁遥三十一火箭首次采用激光+光纤双八表捷联冗余控制，自我革新的脚步更加坚定，成为“金牌火箭”在新长征路上不断成长的强大动力。

据了解，本发火箭是长征二号丁运载火箭控制系统双捷联状态（八表激光+光纤惯组）的最后一发，后续型号将全部升级为十表光纤惯组冗余状态（十表光纤惯组）。

(责编：赵竹青、吕骞)
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