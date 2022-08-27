人民网北京8月27日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，近期，国家发展改革委部署各地对商超、酒店、餐厅月饼销售情况开展巡查。其中，对各方反映较为集中的线上商户将月饼与红酒等商品混合销售、标价499元附加600元运费变相提价等问题，已督促有关电商平台进行整改。

中秋佳节将近，国家发展改革委、工信部、商务部和市场监管总局联合发布《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》（以下简称《公告》），要求对单价超过500元的盒装月饼实行重点监管，以涵养节日的清正风气。为抓好《公告》落实，国家发展改革委等四部门广泛收集各方面问题线索，迅速推动有关方面进行整改，对涉嫌违法违规行为移交有关部门核实查处。

据国家发展改革委介绍，近期，国家发展改革委部署各地对商超、酒店、餐厅月饼销售情况开展巡查，每日监测线上月饼销售，多渠道收集涉及“天价”月饼的问题线索。

针对发现的问题，一方面，督促经营者抓紧整改。对个别高端酒店销售月饼礼盒混装高档茶叶、茶具等其他商品问题，已请地方督促相关酒店整改，违规产品已下架；对各方反映较为集中的线上商户将月饼与红酒等商品混合销售、标价499元附加600元运费变相提价等问题，已督促有关电商平台进行整改。

另一方面，移交问题线索。国家发展改革委已正式向有关部门移交一批涉及单价500元以上盒装月饼的问题线索，有关部门正在核实情况，对确认存在违法违规行为的，将依法予以查处。

此前，国家发展改革委发布解读称，相关成本调查数据显示，由于馅料、包装材料等不同，盒装月饼生产成本虽存在一定差异，但总体上不会很高，平均生产成本在70元/盒左右。近年来，有些企业在盒装月饼中搭售或者混合销售鱼翅、燕窝、人参、冬虫夏草、茶叶、白酒、洋酒、珠宝、丝巾等高价商品甚至奢侈品，其价值远远高于月饼，却仍以“月饼”之名销售，成为“天价”月饼的主要来源。这一现象不仅背离了传统文化本源，也使得月饼容易异化成为腐败的载体，对社会风气造成负面影响。

对此，在中秋节前，国家发展改革委将会同有关部门持续密切监测月饼市场情况，加大监督检查力度，切实遏制“天价”月饼，营造风清气正的节日氛围。

(责编：申佳平、吕骞)

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