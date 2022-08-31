人民网北京8月31日电 （记者乔雪峰）人工智能作为数字经济时代的重要基础设施、关键技术、先导产业以及赋能引擎，将在“十四五”期间为我国产业转型升级和数字经济发展提供核心驱动力。与此同时，算力作为数字经济时代中最核心的生产力之一，在经济社会各领域和层面都得到了广泛的应用，包括数字经济、数字社会和数字政府领域。

8月29日，传播内容认知全国重点实验室在京举办了以“人工智能及AI算力加速数字经济”为主题的应用示范交流会，与会嘉宾共话新一轮科技革命和产业变革下的“智能与算力”。

AI的助力与融合

中国互联网协会副秘书长宋茂恩表示，大力发展人工智能已经是当今各国共识。目前，已有40余个国家和地区把人工智能提升到国家战略，美国、欧盟、英国、日本等世界主要国家和地区从战略布局、资金投入、技术研发、领域应用等方面出台系列政策措施进一步强化自身的人工智能竞争力。

“融合发展”是交流会上的高频词，宋茂恩认为，超大规模智能模型是当前研发热点，正在从单模态向多模态发展，大模型的更新迭代速度不断加快，开始从可用的基础大模型转向为好用的行业大模型。AI与科学领域的深度融合也取得了许多成果和突破，并对科学研究范式产生了深刻的影响。可以预期，AI将越来越深入地融入到人类的生产生活中，并成为丰富数字生态、构建数字空间的基础技术，给我们带来全新的发展模式和成功方式。

京东科技副总裁朱冰认为，数字经济已成为全球的共识和最重要的一种新的经济形态，从1996年数字经济的概念被提出，到今天已经近30年，上半场是以计算机信息技术和互联网大的发展为基础，这个时期数据的获取能力得到了空前提高，数据要素被不断积累。这个过程中数字化的技术与场景不断融合，催生出了大量的新业态和新模式，最典型的代表就是消费互联网的兴起，通过平台化的模式使交易和服务效率得到了极大的提升。

今天，随着5G、云计算、大数据、AI、区块链等技术的发展, 开启了数字经济的下半场，数智化技术和实体经济不断融合和渗透，正在加速产业效率的提升。 “数”“智”是驱动企业和产业业务增长的原力，产业互联网也成为了驱动数字经济发展的新动能。

“CPU+GPU”引领未来通用算力

算力是数字经济时代的生产力，数据处理需求激增，驱动高性能计算发展。与会专家预测，2020-2025年全球产生的数据量，将是过去10年的3倍，算力已成为国家综合国力象征，发达程度越高的国家，其人均算力水平也越高。算力作为新基建重要组成部分，已成为数字经济发展核心动力，对国家发展产生了决定性的影响。

对此，沐曦创始人、董事长兼CEO陈维良认为，数据资产不可逆的趋势，正在推动算力格局发生巨变。社会生活的数字化趋势，使得数据量快速上升。数据源多元化的趋势下，数据种类更加多样，数据价值密度逐步稀疏的趋势明显，也进一步推高了解锁价值的难度。

陈维良表示，计算范式正在转移，数据中心是算力格局巨变的核心战场，“高性能”“通用性”将是赢得数据中心关键胜利的基本要求。随着异构计算正在兴起，“CPU+GPU”引领未来通用算力，市场对强大、易用算力的需求必然持续升高，这将带来技术导向型产品更多的机会。

从算力到算力互联网

2020年，发改委明确了新基建的内涵，建设集算力、网络、新技术于一体的新型信息基础设施。2021年，“十四五”规划明确指出要统筹传统基础设施和新型基础设施，打造现代化基础设施体系。2022年，“东数西算”工程正式启动。

对此，曙光智算副总裁明立波表示，从国家政策角度来看，云网融合、算力网络乃至算网融合已经成为高频热词，并且，聚焦算网融合方向，已初步形成自顶向下的政策布局。

明立波认为，计算力既是工具，也是基础设施。计算力代表一个国家、经济体或组织的生产力、创新力和竞争力。在数字经济新发展阶段，计算需求呈多元化、巨量化、个性化趋势。在此情况下，构建算力网络体系让海量算力资源聚集显得至关重要。

算力一方面正变得越来越重要，另一方面，算力的应用场景和需求是多元化的。随着人工智能、大数据等数字化技术的发展和广泛应用，用户对计算的需求发生了变化，计算密集型应用越来越普遍，不止过去传统的高校、科研院所等，还有包括更多智能计算、工业计算的企业在这方面的需求也正变得迫切。

铸就AI 时代的数字基座

上海商汤科技开发有限公司 副总经理李兆松指出，“十四五”时期，我国数字经济转向新阶段，智算设施将成为“新基建”的核心内容。

他认为，人工智能基础设施作为关键性的新型信息技术发展基座，被视为拉动我国数字经济发展的新动能，其产业化进程已逐步从AI技术与各行业典型应用场景融合赋能阶段向效率化、工业化生产的成熟阶段演进。

李兆松表示，作为智能化转型支撑，人工智能基础设施所带来的创新增量价值引人瞩目，产业应用规模不断突破，数字经济加速器的产业地位逐步稳固。随着技术迭代更新的高速发展、AI基础设施产业链分化趋势及行业应用落地的迫切需求，AI基础设施逐步成为不可或缺的关键能力。提供大模型+大算力的AI基础设施成为数字经济深化和产业转型核心引擎。

交流会上，传播内容认知全国重点实验室智能计算研究中心宣布成立，首批成员单位共同探讨了智能计算研究中心建设方向与未来规划。

(责编：王仁宏、高雷)

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