解树江

独角兽企业作为具备强大创新能力和巨大成长潜力的企业群体，是衡量一个国家和地区创新能力与创新生态的重要风向标，是提升国际竞争力和区域竞争力的重要市场主体。

独角兽企业作为具备强大创新能力和巨大成长潜力的企业群体，是衡量一个国家和地区创新能力与创新生态的重要风向标，是提升国际竞争力和区域竞争力的重要市场主体。对2019年至2021年全球估值居前500位的独角兽企业数据分析表明，全球独角兽企业发展呈现加速增长、结构分散、上市集中和竞争加剧等新趋势。

趋势一：成长关键要素得到强化，总估值呈加速增长态势

2019年至2021年全球独角兽企业500强的总估值分别为1.93万亿美元、2.01万亿美元（同比增长8%）和2.94万亿美元（同比增长46%），总估值呈现加速增长态势。独角兽企业的成长需要具备独创性或颠覆性技术、难以复制的商业模式、战略与品牌高度协同、持续的资本赋能、超大市场容量和良好的创新生态等关键要素。全球独角兽企业500强总估值的加速增长，是独角兽企业成长的关键要素得到强化，各要素之间的耦合效率不断提高的结果。

趋势二：国家集中度下降，极化效应开始减弱

2021年全球独角兽企业500强国家集中度有所下降，虽然中美两国继续占据主导地位，但数量同比减少19家。中美两国全球500强独角兽企业数量从2019年的410家、2020年的409家降为2021年的390家，数量占比从82%降为78%。印度（29家）新增10家独角兽企业，成为全球500强独角兽企业数量增长最快的国家。实现全球500强独角兽企业数量增长的其他国家有德国、印度尼西亚、瑞士、瑞典、澳大利亚、西班牙、加拿大；数量持平的国家有法国、以色列、新加坡、日本、哥伦比亚、阿联酋、南非和爱沙尼亚；数量下降的国家有英国、韩国、巴西、菲律宾和卢森堡。

趋势三：赛道分布总体稳定，企业服务赛道企业数量增加

最近三年，从全球500强独角兽企业赛道分布来看，涉及生活服务与企业服务的企业数量一直位于前两位（占比40%左右），生活服务与企业服务也是全球500强独角兽企业集中的两个核心赛道。2021年全球独角兽企业500强中，企业服务赛道的企业有112家，占比22.4%，首次超越生活服务赛道的企业数量拔得头筹；生活服务赛道的企业有86家，占比17.2%；智能科技赛道的企业有69家，企业数位居第三。2019年至2021年，文旅传媒、金融科技、智能科技、企业服务、航空航天和材料能源等6个赛道的独角兽企业数量增长率分别为1%、1.2%、2%、1%、0.8%和0.8%，医疗健康赛道企业数量保持不变，其他赛道（如生活服务、教育科技、物流服务、汽车交通、农业科技等）的独角兽企业数量则呈现下降的趋势。

趋势四：中美并驾齐驱，赛道竞争力呈现差异

在一定意义上，独角兽企业的综合竞争力决定了一个国家或地区未来的经济竞争优势。

中美两国全球独角兽企业500强上榜企业数量和总估值在伯仲之间。中国在生活服务、智能科技、汽车交通、物流服务和教育科技赛道具有优势，美国则在企业服务、医疗健康、航空航天和金融科技赛道具有优势。2021年中国排名前10的独角兽企业表现出的特质多为难以复制的商业模式并辅之以持续的资本赋能，是在我国大规模市场容量和良好的创新生态中成长起来的，而2021年美国排名前10的独角兽企业在技术创新上表现突出。

趋势五：城市分布趋于分散，但头部城市聚集效应明显

2021年全球独角兽企业500强分布在138个城市，与2019年相比增加了12个城市，城市分布更趋分散，主要分布在中国的北京、上海和深圳，美国的旧金山、纽约和洛杉矶，印度的班加罗尔和韩国的首尔等头部城市。2021年独角兽企业数量最多的20个城市所拥有的全球500强独角兽企业数量占比为68%，比2019年的69.8%下降了1.8个百分点。尽管如此，北京和旧金山仍然是全球最具代表性的独角兽企业聚集地，两个城市拥有117家全球500强独角兽企业，全球占比接近四分之一。对于独角兽企业来说，在瞬息万变、竞争激烈的市场中进行创新，其难度和复杂性都是无法预知的。如何为企业营造一个适合颠覆性技术创新的生态环境至关重要。而以知识为导向的收入分配制度、科学的分类评价机制、完善的知识产权保护体系、公平的市场竞争环境、合理的企业试错成本等都是创新生态环境的必备元素。这些独角兽企业聚集的城市拥有大学、科研机构、政府、金融等中介服务机构，可通过组织间的网络协作，深入整合人力、技术、信息、资本等创新要素，实现创新要素的有效汇聚和各个主体的价值实现，为独角兽企业的成长创造了良好的生态环境。

趋势六：企业更新率超过30%，独角兽企业竞争加剧

新冠肺炎疫情、产业变革、资本市场等因素导致全球独角兽企业500强的竞争格局发生改变。2021年全球独角兽企业500强中有152家企业被替换（同比增加12.8%），更新率达到30.4%。86家企业被淘汰出局（同比増长274%）。而66家全球500强独角兽企业成功登陆了资本市场（同比增长113%），2021年度上市独角兽企业总市值为9456.43亿美元，相比其上市前的总估值高出3632.61亿美元，涨幅高达62%，这是资本市场对独角兽企业创新价值的持续确认。

趋势七：登陆资本市场，交易所选择更趋集中

2020年共有31家全球500强独角兽企业成功登陆资本市场，其中13家选择在纳斯达克上市，9家在纽交所上市，占比71%。2021年成功上市的全球500强独角兽企业为66家，其中29家选择在纽交所上市，28家在纳斯达克上市，占比高达86%，比上一年度提高了15个百分点，交易所选择更趋集中。

趋势八：创新上市路径，SPAC模式成为新潮流

2020年以来，越来越多的独角兽企业采取与SPAC（即“特殊目的收购公司”）合并的方式实现上市，占总数的18%。SPAC模式集合了直接上市、合并、反向收购、私募等诸多特点于一体的创新上市路径。同直接海外首次公开发行相比，SPAC模式虽然存在公司估值不充分等劣势，但是由于该模式具有上市门槛低、时间短、费用少、确定性强等明显优势，吸引了越来越多的独角兽企业以SPAC方式登陆资本市场。

当前，中国正处于深入实施创新驱动发展战略的关键时期，我们应该积极采取有效措施，建设有利于独角兽企业进行颠覆性技术创新的生态环境，促进以独角兽企业为代表的科技创新企业快速成长，保持中国独角兽企业的总体竞争优势，进而推动中国产业转型升级和经济高质量发展。

（作者系中国发明协会独角兽企业创新分会会长、辽宁大学国际科技金融研究院院长、中国人民大学中国民营企业研究中心副主任）

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经