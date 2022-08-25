王绍绍

这是一群奋斗拼搏的青年，他们领衔的“瞪羚企业”在创业市场中崭露头角；这是一群有创造力的青年，他们通过创意和技术把梦境绘成画……

近年来，在大众创业、万众创新政策引领下，青年正成为创新创业的生力军。“当代青年出生和成长于网络信息时代，其价值观念和行为特点具有互联网时代的深刻烙印，是社会创新的主体。”中国青少年研究中心骨干专家周宇香表示，在青年创业者的加入下，信息化时代的大众创业更显灵活多样，经济活力得到进一步激发。

随着我国高校毕业生规模逐年增长，国家出台了一揽子政策推动发展创新创业工作，鼓励青年加入创新创业队伍。国务院办公厅先后印发《关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》，从提升创新能力、优化创业环境、加强服务平台建设、落实金融政策等多方面支持高校毕业生自主创业和灵活就业。

当前，着眼于数字经济持续向好的发展前景，由数字经济培育出的新兴产业正成为鼓励年轻人创新创业、解决就业问题的主要方向。

在一批新产业新业态新模式中，已有十几年发展历程的电子商务行业仍显现出自身的蓬勃活力，2021年，全国实物商品网上零售额达10.8万亿元，同比增长12.0%。同时，凭借持久的发展动力与较低的准入门槛，电商行业受到了众多创业者的青睐。《2021中国创新创业生态发展蓝皮书》显示，创新产业集中效应明显，电子商务领域成为创业者的主要选择之一。

当前，电商行业呈现“年轻化”发展趋势，以“90后”“00后”为代表的年轻群体正成为行业的经营主力，为行业持续注入新动能。对此，北京师范大学新闻传播学院教授喻国明表示，新青年已成为互联网经济新业态的重要新生力量，他们身上的创造力和影响力，形成了新青年商家独具特色的模式和业态。

通过电商平台，一群满怀梦想的青年将独特创意落地生根，发挥自己的创新力与创造力，用创意创造价值。清华大学未来实验室自主研发的“脑机绘梦”系统，在电商平台进行产品推广；利用5G和芯片技术打造的乒乓球机器人，借助电商从专业运动员身边来到普通消费者手中；众多中小微创业者将自己的兴趣爱好与事业有机结合，依托电商平台开放的经营环境与多元化消费群体，发展小众品牌、原创产品……

以淘宝平台为例，在电商青年的推动下，过去两年，平台新增了2100多个实物商品叶子类目，并从中产生了超过100条年交易额过亿元的新赛道。

同时，有这么一群返乡青年，不仅在电商平台上实现了自己的创业梦想，还带领当地百姓走上了致富路，助推乡村振兴。

来自宁夏的任凯凯，与四位年轻的合伙人创业做电商，五年间将枸杞卖到了20多个国家，为家乡的农民带来了新的发展空间；“85后”返乡创业女孩刘思蔚，在家乡桂林招募了汉、壮、瑶、侗等多个民族的240位绣娘，既带动了当地就业，也让瑶绣等传统工艺得到了保护和传承；“海归”徐广达回乡开设网店卖梨，帮助农户销售滞销农产品600万斤左右，销售额达1000多万元……

数据显示，淘宝商家中有40%的创业者来自乡镇，其中大多数是25至35岁的青年。在返乡创业青年的助力下，农村电商发展如火如荼，2021年，全国农村网络零售额达2.05万亿元，比上年增长11.3%。

如今，青年已成为创新创业的生力军，在电商领域大展身手，释放了无限潜能。为展现青年一代非凡的想象力和创造力，打造中小企业创新创业的开放交流平台，2022年“淘宝造物节”首次专为中小企业增设“创新创业大会”。造物节相关负责人表示，平台将以此次活动为载体，多措并举支持年轻人和中小企业把好创意变成好生意，用创新驱动创业，用创业带动就业。

近年来，我国青年发展事业取得了显著成就。目前，在新登记注册的市场主体中，大学生创业者超过500万人；在以创新创意为关键竞争力的行业中，青年占比均超过50%。新时代中国青年凭借丰富的想象力和创造力，已成为创新创业的有生力量，在创新创业中走在前列、施展才华、勇攀高峰、服务社会。（实习生尹柳玉对本文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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