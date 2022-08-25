人民网北京8月25日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为推动“十四五”时期信息通信行业绿色低碳高质量发展，赋能全社会节能减排促达峰，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部等7个部门近日联合印发《信息通信行业绿色低碳发展行动计划（2022-2025年）》（以下简称《行动计划》），其中提出到2025年，新建5G基站站址共享率不低于80%。

《行动计划》提出，到2025年，信息通信行业绿色低碳发展管理机制基本完善，节能减排取得重点突破，行业整体资源利用效率明显提升，助力经济社会绿色转型能力明显增强，单位信息流量综合能耗比“十三五”期末下降20%，单位电信业务总量综合能耗比“十三五”期末下降15%，遴选推广30个信息通信行业赋能全社会降碳的典型应用场景。展望2030年，信息通信行业绿色低碳发展总体布局更加完善，信息基础设施整体能效全球领先，绿色产业链供应链稳定顺畅，有力支撑经济社会全面绿色转型发展。

具体来看，《行动计划》要求优化绿色发展总体布局。其中，要深入推进通信网络设施共建共享。加强统筹协调，持续开展5G接入网共建共享，深入推进管道、杆路、光缆、机房、室分等网络基础设施共建共享共维，充分利用已有各类资源，提高基础设施使用效率，降低能源及资源消耗。到2025年，新建5G基站站址共享率不低于80%。

同时，还要促进通信基站能效提升。推进硬件节能技术应用，采用高制程芯片、利用氮化镓功放等提升设备整体能效。逐步引入液体冷却、自然冷源等新型散热技术。加强智能符号静默、通道静默等软件节能技术在5G网络中的应用。推广集中化无线接入网架构，进一步节省基站机房、电源、空调等配套需求。到2025年，5G基站能效提升20%以上。

此外，在赋能居民低碳环保生活方面，《行动计划》要求强化公共服务绿色低碳供给能力。鼓励信息通信企业与地方政府合作，推动5G、北斗、车联网等信息通信技术与城市交通路网等设施进一步深度融合，提升出行效率。鼓励企业探索试点低碳零碳配送站试点，利用人工智能技术设计推广最优减塑、减包材配送方案。助力打造居民绿色生活方式。鼓励信息通信企业推广线上会议、线上办公、线上医疗、信息消费等应用，减少出行带来的碳排放。以平台、APP等为依托，设计绿色消费宣传、绿色积分兑换等产品应用。鼓励企业向居民提供生活废旧物品回收优惠、回馈、交易等多元化服务，引导居民绿色消费。到2025年，面向居民低碳环保生活挖掘推广10个典型应用场景。

(责编：申佳平、吕骞)

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