黄盛

近日，天眼查研究院推出《“专精特新”企业十强城市洞察报告》（以下简称报告），重点挖掘“专精特新”中小企业在地区工业经济发展中的影响与促进价值，突出对专利研发能力、科创板、北交所上市企业案例分析。

报告显示，“专精特新”中小企业主要集中在智能制造业、计算机、通信以及为制造业提供支撑的科技创新和服务行业；在北京、上海、深圳等城市，专利数量大于600项的“专精特新”企业比例更高。

此外，报告显示，2021年，成都智能制造全产业规模突破1000亿元，规上工业增加值增长11.4%，新增4家全国制造业“单项冠军”，国家专精特新“小巨人”企业达107家。生物医药、轨道交通装备入选国家战略性新兴产业集群，相应专利数量可观。

科技创新驱动元素的凸显也让“专精特新”中小企业成科创板后备军。据天眼查研究院统计，北交所101家已上市企业，有国家级专精特新“小巨人”企业22家。此次报告也显示，天津、青岛在新旧动能转换下，“制造”向“智造”转变，其在科创板上市的企业多集中在先进制造、生物医药等重点产业链领域。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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