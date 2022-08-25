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商务部：中国市场对外资依然保持较强吸引力

2022年08月25日17:41 | 来源：人民网
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人民网北京8月25日电 （记者赵竹青）今年1-7月，全国实际使用外资同比增长17.3%。对此，商务部新闻发言人束珏婷今天在例行新闻发布会上表示，今年以来，全国实际使用外资继续增长，中国市场对外资依然保持较强吸引力。

束珏婷总结了以下四方面原因：

一是中国完整的产业体系、超大规模的市场、稳定的社会大局、长期向好的经济基本面等综合优势，为外资企业在华发展创造了良好的基础。

二是不断开放的市场为投资兴业提供了更多机遇。今年，商务部实施了新版全国和自贸试验区外资准入负面清单，进一步放宽外资市场准入。

三是持续优化营商环境增强外资企业的投资信心。根据党中央、国务院决策部署，各地方、各相关部门制订出台一系列稳外资政策举措，积极回应外资企业来华营商便利等诉求，增强了企业的获得感。与此同时，商务部组织完成与外商投资法不符的法规文件清理，推动废止、修订、制定法规文件520部，进一步完善了外资法治环境。目前，商务部正在积极配合全国人大常委会开展外商投资法执法检查，督促严格落实外资促进、保护和管理的各项法律制度，保护好外商投资合法权益。

四是强化服务保障着力解决企业面临的困难问题。各地方、各部门坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，外贸外资协调机制重点外资项目工作专班积极发挥作用，建立健全“四项机制”，包括与外国商协会常态化交流机制、疫情防控多语种信息服务机制、“直通车”服务机制，以及应对疫情快速响应机制等，帮助外资企业恢复生产经营，推动重点项目落地建设。大项目引资带动作用进一步发挥。

(责编：赵竹青、吕骞)
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