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商务部：服务贸易创新发展试点取得积极成效 超90%举措成功落地

2022年08月25日17:32 | 来源：人民网
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人民网北京8月25日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人束珏婷今天在例行新闻发布会上表示，全面深化服务贸易创新发展试点工作开展两年来，商务部会同有关部门指导各试点地区聚焦重点任务，坚持创新引领，探索开展先行先试，取得积极成效。截至目前，试点总体方案提出的122项具体举措落地率超过90%。

束珏婷介绍，国务院批复同意在试点地区实施5项调法调规举措，涉及旅行、商业特许经营、专利代理服务、技术进出口、展会举办等市场开放，均已落地并取得初步成效。28个试点地区在完善管理体制、扩大对外开放、提升便利水平、创新发展模式、健全促进机制、优化政策体系等方面探索出一批制度创新成果，国务院服务贸易发展部际联席会议办公室先后印发两批共33项“最佳实践案例”在全国推广。

束珏婷表示，下一步，商务部将会同有关部门，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，扎实推进试点任务全面落地完成，总结推广更多制度创新成果，确保试点工作高质量完成。在此基础上，抓紧制定完善国家服务贸易创新发展示范区总体方案，做好示范区创建工作。

(责编：赵竹青、吕骞)
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