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中国研发经费投入连续6年保持两位数增长

2022年09月01日08:15 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社北京8月31日电  （魏玉坤、欧立坤）记者31日从国家统计局获悉，2021年我国研究与试验发展（R&D）经费投入总量为2.8万亿元，比上年增长14.6%，增速比上年加快4.4个百分点，已连续6年保持两位数增长。

　　国家统计局社科文司首席统计师李胤表示，从国际比较看，我国R&D投入继续呈现大体量、高增长特点。从投入规模看，我国R&D经费总量稳居世界第二。从增长速度看，2016年至2021年，我国R&D经费年均增长12.3%，明显高于美国（7.8%）、日本（1%）、德国（3.5%）和韩国（7.6%）等发达国家2016年至2020年的增速。从投入强度看，我国2021年2.44%的水平在世界主要国家中排名第13位，超过法国（2.35%）、荷兰（2.29%）等创新型国家。

(责编：申佳平、陈键)
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