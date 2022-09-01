本报北京8月31日电 （记者寇江泽、刘温馨）为落实黄河流域生态保护和高质量发展国家重大战略，深入打好污染防治攻坚战，生态环境部等12部门近日联合印发《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》（以下简称《行动方案》），聚焦流域生态环境突出问题，着力打好黄河生态保护治理攻坚战，让黄河成为造福人民的幸福河。

“生态保护治理行动，在黄河流域覆盖的青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东等9省区范围内，以黄河干流、主要支流及重要湖库为重点开展。”生态环境部有关负责人介绍，《行动方案》以维护黄河生态安全为目标，以改善生态环境质量为核心，明确了到2025年黄河流域森林覆盖率、水土保持率、沙化土地综合治理面积等目标。比如，森林覆盖率达到21.58%，沙化土地综合治理136万公顷，基本消除地表水劣Ⅴ类水体。

《行动方案》提出了黄河生态保护治理重点攻坚五大行动：一是河湖生态保护治理行动，重点推动河湖水生态环境保护、加快污染水体消劣达标、保障生态流量、推进入河排污口排查整治、加强饮用水水源地规范化建设、加强地下水污染防治、严格环境风险防控。二是减污降碳协同增效行动，重点强化生态环境分区管控、加快工业企业清洁生产和污染治理、强化固体废物协同控制与污染防治、推进污水资源化利用。三是城镇环境治理设施补短板行动，重点推进城镇污水收集管网补短板、加强污水污泥处理处置、综合整治城市黑臭水体。四是农业农村环境治理行动，重点加强农业面源污染防治、强化养殖污染防治、加快农村人居环境整治提升、推进农用地安全利用。五是生态保护修复行动，着力维护上游水源涵养功能、加强中游水土流失治理、强化下游及河口综合治理和保护修复、加强生物多样性保护、强化尾矿库污染治理。

《 人民日报 》（ 2022年09月01日 15 版）

(责编：申佳平、陈键)

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