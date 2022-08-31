人民网记者 杜燕飞

“今年受到疫情等因素影响，公司经营压力很大，特别是运营成本这块。前几天，我抱着试试看的心情，在人民网‘领导留言板’上留了言，没想到这么快就得到了解决。目前房屋租金结算正在办理，算下来3个月能减免3.09万元嘞。”8月31日，安徽小微企业负责人张先生在接受人民网记者回访时欣喜地说。

张先生承租的是国有企业经营性产权的房屋，他在人民网“828企业服务平台”联合“领导留言板”开展的“国有房屋租金减免问题征集”活动中留言，反映了自己承租的房屋租金难减免问题，希望相关部门帮忙协调。

看到张先生留言后，马鞍山市相关部门及时协调张先生承租的企业落实政策，并回复：“中国邮政集团马鞍山分公司已研究同意给予您减免三个月租金，并正在落实房产出租合同承租主体变更，与承租人重新签订租赁合同，办理租金结算。”

人民网“828企业服务平台”联合“领导留言板”同步开展“国有房屋租金减免问题征集”活动。

一直以来，中小企业是我国经济韧性、就业韧性的重要支撑，也是实现产业链、供应链自主可控的关键主体。

为培育、赋能“专精特新”中小企业发展，8月28日，人民网发布“小巨人护航计划”，并上线了“828企业服务平台”（ http://828.people.com.cn/）。同时，启动了“国有房屋租金减免政策落地”专项留言征集，中小微企业遇到这方面政策不落实问题，人民网将协调有关部门予以回复、解决，并进行追踪报道，为中小企业排忧解难。

人民网相关负责人表示：“‘小巨人护航计划’可以用‘三个一’概括：搭建一个平台，聚合一众伙伴，服务一批企业。通过线上平台运 营、线下城市地推，搭建企业之间融通合作的桥梁，助力更多‘专精特新’‘小巨人’企业脱颖而出。”

作为小巨人护航计划的承载平台，人民网“828企业服务平台”将汇聚各类企业的供需信息，对接社会各方资源，推动形成大中小企业融通创新、合作共赢的生态，让企业在这里成就好生意，找到好伙伴，实实在在获利。

“人民网‘828企业服务平台’希望做到三个‘好’。”人民网相关负责人表示，一是招引好项目。人民网将携手全国数字产业化、产业数字化领军企业，以及投资机构、链主企业走进各城市、各县城，考察当地投资环境和产业链基础，实现地方政府的产业链招商、精准引资；二是培育好企业。平台将精心优选一批平台型生态企业、链主型龙头企业、生产性服务业企业帮助各地中小企业进行符合实际、路径清晰、节奏科学、效益可验证的数宇化转型，包括供应链优化、管理数字化、营销网络化、生产智能化等；三是成就好生意。平台将汇聚各类企业的特色产品、服务、技术等供需信息，对接产业各方资源，推动形成大中小企业融通创新、合作共赢的数宇生态，让企业在这里找到好伙伴、获得好订单。

据介绍，“828企业服务平台”的核心功能包括政策服务、诉求反映、供需对接、专业服务、品牌建设等。针对部分企业反映的“政策难找、难懂、难获得”问题，平台“政策服务”板块将推出惠企政策集纳解读、政策工具箱、益企公开课、红利计算器等，来提升政策的可计算性、可获得性，并联动各地政府企业服务平台、12345便民热线、信访平台等，推动政策落地，营造良好环境。

平台还开辟了“企业供需信息对接专区”，人民网将基于企业的注册信息建立“企业名片”，企业可按照地域、行业、经营业务关键词等被检索或被分类推广。此外，针对中小企业发展过程中遇到资源要素短缺、服务短缺等问题，平台将汇聚各类机构与服务资源，结成广泛的护航伙伴，重点围绕创业培育服务、创新赋能服务、数字化转型服务、育才引才服务、管理咨询服务等为中小企业发展助力。

人民网还将举办一系列线下活动，围绕产业、金融、人才、服务、技术召开资源对接交流会，在地方举办“专精特新”企业发展大会，为地方政府招商引资搭台，为中小企业加速发展赋能。近期，人民网将重点聚焦支持企业与城市的数字化转型，已聚合华为、海尔等护航伙伴，为中小企业提供平台和技术支持，帮助中小企业加快转型升级，提高效率、降低成本。

“平台是各类B2B服务和资源汇聚的平台，是开放共享的平台，是成就各方的平台。我们将精心优选一批大型企业在平台进行重点展示，并共同到全国各地进行巡回推介。”人民网相关负责人表示，对于大型企业，平台希望给大企业带来应用场景、标杆项目、全面推广、价值倍增四种功能。对于中小企业，平台希望在以下四方面提供服务：拓展客户增收入、优化供应降成本、政策优惠拿到手、数字转型快起步。对于地方政府，平台的价值在于招商引资、落实政策、培育企业、产业升级。

(责编：王仁宏、高雷)

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