吴涛

原标题：疯狂的预制菜：钠含量普遍过高 吃一顿咸一天

预制菜火了！凭借干净的包装、快速的出菜，深受消费者青睐。5分钟一盘鱼香肉丝，8分钟一盘香菇滑鸡，即便是厨房“小白”，也可分分钟做出一桌大餐。可吃了一阵，不少消费者犯嘀咕：怎么感觉有点咸？

钠含量普遍过高

如果你仔细研究下预制菜的配料构成，不妨自信一点，把“感觉”去掉，因为它就是很咸，很多预制菜成分表显示，含“钠”量惊人，有的甚至达到每100克食物中含钠1000毫克以上。

《中国居民膳食指南2022》截图

这是什么概念呢？根据《中国居民膳食指南2022》建议，成年人每天摄入食盐不超过5克。一般食盐中钠含量约40%，也就是说建议成年人每天摄入钠不超过2000毫克。

记者调查发现，很多预制菜每100克中钠含量达到500毫克左右，在某电商平台上售卖的一款聪厨预制菜“湘西外婆菜”，每100克中钠含量达到1250毫克。一款谷言“红烧肉”每100克中钠含量达到560毫克。

某款预制菜每100克中钠含量达到1250毫克。电商平台截图

很多预制菜重量在300克到500克之间，如果按照上述“每100克中钠含量500毫克左右”计算，一份重量300克的预制菜钠含量达到1500毫克。吃一份就接近建议标准了，更别说多吃了。

“实际上，我们一顿饭就有可能吃两三包预制菜，因为分量真的很小，300克的预制菜热好后也就一小碗那么多。”有消费者对中新财经表示。

这意味着，有可能你吃两份预制菜，就已经达到了上述建议标准。公开资料显示，每100克食品中钠含量100毫克以下才算是低钠食品。

为什么钠含量过高？

记者试吃了一些预制菜，鱼香肉丝、红烧排骨等应有尽有，花样极多。但有个共同特点，就是酱汁较多，味道偏咸。

有分析指出，预制菜会在肉的表面多裹上一层淀粉，酱料里多加一些糖盐油，再放一点合规合量的防腐剂，而这些“步骤”在正常家庭做菜过程中基本是不会存在的。

还有研究指出，中国消费者口味分散，较为多元化，但人类天性嗜甜，嗜盐，预制菜目前也是在不断摸索国人消费口味；另外，这或和预制菜工艺有关，国内的预制菜目前工业化渗透依然受到工艺、冷冻技术的制约。

不仅仅是这些预制菜中含钠，你平时吃的水果、蔬菜、谷物中都含钠。如果每顿饭再吃含钠量过高的预制菜，每天摄入的钠可想而知。

实际上，不仅仅是食盐，如上所述，在糖、油等含量上，很多预制菜也过高。《中国居民膳食指南2022》建议，糖的摄入量，每天不超过50克，最好控制在25克以下；烹调油25至30克。

《中国居民膳食指南2022》还建议，少吃深加工肉制品，建议钠从蔬菜中获取。

(责编：申佳平、陈键)

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