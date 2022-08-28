人民网“828企业服务平台”正式上线。人民网 徐铮摄

人民网北京8月28日电 （记者杜燕飞）为培育、赋能“专精特新”中小企业发展，人民网今天发布了“小巨人护航计划”，并上线了计划的承载平台“828企业服务平台”。平台将汇聚各类企业的供需信息，对接社会各方资源，推动形成大中小企业融通创新、合作共赢的生态，让企业在这里成就好生意，找到好伙伴，实实在在获利。

中小企业是我国经济韧性、就业韧性的重要支撑，也是实现产业链、供应链自主可控的关键主体。党的十八大以来，党中央高度重视优质中小企业的培育工作。2022年政府工作报告提出要着力培育“专精特新”企业，在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持，以增强制造业核心竞争力。培育“专精特新”企业已成为国家战略。

人民网相关负责人表示：“‘小巨人护航计划’可以用‘三个一’概括：搭建一个平台，聚合一众伙伴，服务一批企业。我们将联合相关部门、科研院所、地方政府、大型企业等资源，为中小企业高质量发展、‘专精特新’企业创新升级注入动能，为城市经济、县域经济数字化转型筑渠引流、提升成色，促进形成协同、高效、融合、顺畅的大中小企业融通创新生态，助力更多‘专精特新’‘小巨人’企业脱颖而出。”

据介绍，“828企业服务平台”的核心功能包括政策服务、诉求反映、供需对接、专业服务、品牌建设等。针对部分企业反映的“政策难找、难懂、难获得”问题，平台“政策服务”板块将推出惠企政策集纳解读、政策工具箱、益企公开课、红利计算器等，来提升政策的可计算性、可获得性。为便于企业及时、准确地将发展中遇到的各类困难、建议送达到有关部门，平台将联合人民网“领导留言板”开辟“诉求反映”专区，并联动各地政府企业服务平台、12345便民热线、信访平台等，推动政策落地，营造良好环境。“国有房屋租金减免政策落地”专项留言征集和追踪报道已同步启动，中小微企业遇到这方面政策不落实问题，人民网将协调有关部门予以回复、解决，并进行追踪报道。

平台还开辟了“企业供需信息对接专区”，人民网将基于企业的注册信息建立“企业名片”，可按照地域、行业、经营业务关键词等被检索或被分类推广。企业注册的账户，也可以发布主营业务产品推介信息与需求信息。平台通过对供需信息的集中展示、分类推广、分类检索等，进一步增加企业的可见度，帮助中小企业与市场建立高效供需对接，促成好生意，推动中小企业优化产业链、供应链。

此外，针对中小企业发展过程中遇到资源要素短缺、服务短缺等问题，平台将提供创业培育、创新赋能、数字化转型、育才引才、管理咨询、投融资、市场开拓、权益保护等专业服务，包括人民网“人民好医生”健康服务、“人民众云”舆情服务、“人民拍客”视频服务等成熟产品与服务，共同为中小企业发展提供助力。

人民网还将举办一系列线下活动，围绕产业、金融、人才、服务、技术召开资源对接交流会，在地方举办“专精特新”企业发展大会，为地方政府招商引资搭台，为中小企业加速发展赋能。“我们将优选一批平台型生态企业、链主型龙头企业、生产性服务企业在平台进行重点展示，并共同到全国各地进行巡回推介，共同服务和培育全国各地的‘专精特新’‘小巨人’企业。”人民网相关负责人表示，近期将重点聚焦支持企业与城市的数字化转型，已聚合华为、海尔等护航伙伴，为中小企业提供平台和技术支持，帮助中小企业加快转型升级，提高效率、降低成本。

出席仪式的嘉宾对人民网“828企业服务平台”上线给予高度评价和期望。全国工商联原副主席庄聪生表示：“人民网发挥自身优势、赋能中小企业高质量发展是很有意义的事情。”工信部中小企业局副局长王岩琴说：“期待人民网不断创新服务方式，丰富服务内容，提升服务质效，助力中小企业高质量发展。”华为北京总经理张东亚说：“希望通过人民网的平台，发挥华为的优势，赋能中小企业数字化发展。”

(责编：王仁宏、吕骞)

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