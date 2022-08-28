人民网记者 李彤 杜燕飞

人民网“828企业服务平台”上线。人民网 徐铮摄

随着疫情防控和帮扶措施落地，中小企业经营有所回暖。但“压力”二字，依是很多企业面临的一道“必答题”。规模小、层次低、能力差、资金弱……面对挑战，社会各界如何帮助中小企业精准识变、主动应变？

今日，在人民网举办的“828企业服务平台”上线暨“北京828 B2B企业节”启动仪式上，参会嘉宾认为，中小企业是我国经济韧性的重要基础，稳增长的重要力量，也是实现产业链、供应链自主可控的关键主体。当前，受多重因素影响，中小企业发展面临着不少现实问题，各方要以培育“专精特新”企业为突破口，共同构建大中小企业融通创新、合作共赢的良好生态，助力中小企业高质量发展。

在活动上，人民网发布了“小巨人护航计划”，并上线了“828企业服务平台”。作为计划的承载主体，平台将汇聚各类企业的供需信息，对接社会各方资源，推动形成大中小企业融通创新、合作共赢的生态，让企业在这里成就好生意，找到好伙伴，实实在在获利。近期平台将重点聚焦支持企业与城市的数字化转型，已聚合华为、海尔首批护航伙伴。活动当天，同步启动了“北京828 B2B企业节 ”。

如何看待中小企业的“当前难”?

一直以来，中小企业是国民经济和社会发展的生力军。数据显示，截至2021年末，全国企业的数量达到4842万户，增长1.7倍，其中99%以上都是中小企业。但受新冠肺炎疫情等多重因素影响，当前大多数中小企业面临订单不足、成本高企、应收账款回款慢、供应链不畅等困难。

今年7月，中国中小企业协会对3000家中小企业调查显示，42%的企业反映市场需求不足，36%的企业反映现金流紧张，反映用工成本和原材料成本高的企业接近30%。

在活动上，全国工商联原副主席庄聪生表示，企业经营生态与自然界一样，既要有参天的乔木大树，也要有矮小的灌木丛林，更要有漫山遍野的小草。大中小企业要齐生共长、互利共赢、相得益彰。中小企业要在激烈竞争中站稳脚跟，就要把企业做精、做优、做久，必须走专业化、精细化、特色化、新颖化的发展道路。

“我国民营企业特别是中小企业生产经营规模小、产业层次低、抗风险能力弱、成本敏感度高。”庄聪生说，随着社会分工越来越精细、越来越专业，每个企业都有精耕细作的领域和行业。只有把自身所在的专业做到极致，才能在激烈的市场竞争中生存发展。

针对广大中小企业面临的超预期多种因素影响，工信部中小企业局副局长王岩琴表示，3月份工信部启动了“一起益企中小企业服务行动”，组织服务进企业、进园区、进集群，为中小企业送政策、送管理、送技术。5月份，国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室组织开展了“2022年全国中小企业服务月”活动，通过部门横向协同、上下纵向联动、示范引领带动，帮助中小企业应对疫情影响。

“当前，我国正处于经济回稳重要的节点，中小企业是我国经济韧性的重要基础，是稳增长的重要力量。受疫情反复和复杂多变的国际形势影响，大多数中小企业面临订单不足、成本高企、应收账款回款慢、供应链不畅等困难，未来要围绕挖掘政策空间、扩大市场有效需求、提升企业自身能力下功夫。”中国中小企业协会常务副会长马彬说。

出真招实招为中小企业纾困解难

中小企业量大面广、复杂多样、差异明显，受自身规模、人才、技术等因素所限，急需全方位、多渠道和精准化的服务。

王岩琴表示，当前中小企业个性化服务需求日益增多，对服务机构供给提出了新要求。新一轮科技革命也创造了新的服务供给和新的需求，这也为各类服务平台发展带来了新机遇。

“在政策层面，2021年11月国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室印发了为“专精特新”中小企业办实事清单，提出助力开拓市场、精准对接服务等10个方面的31条具体措施，推动形成了一批中小企业专属服务产品。”王岩琴说。

助力中小企业发展，资本市场也在发力。“近年来资本市场不断深化供给侧改革，形成了主板、创业板、科创板、北交所、新三板等多层次的资本市场，持续提振对中小企业创新发展的服务能力。”中国上市公司协会副秘书长潘广标表示，截至目前，我国A股上市公司中有398家“专精特新”企业挂牌上市，市值规模超过3.3万亿元，占A股总市值的3.7%。

作为市场的主体，华为北京总经理张东亚表示，在数字化转型浪潮下，中小企业受到自身数字化能力、技术人才等限制，多数企业数字化转型还处于起步阶段。华为希望通过自身大生态提供更多资源和能力，助力中小企业发展。

“当前，很多中小企业在上平台、用平台、推进数字化转型过程中，存在着不想转、不愿转、不会转的问题，造成了数字化转型效率低的现状。”针对中小企业数字化发展，海尔卡奥斯副总经理、行业解决方案总经理林忠毅建议，要循序渐进地设计数字化顶层架构，进一步明确数字化突破口，把钱花在刀刃上，探索样本先行。

多位科创园区负责人表示，随着中小企业的快速发展，业务范围已经超出了园区的空间边界，在一些政策和产业资源上园区服务起来也有一定的难度。希望能够与社会各界形成合力，帮助中小企业赋能、赋智、赋技。

为培育、赋能“专精特新”中小企业发展，人民网发布了“小巨人护航计划”，并上线了计划的承载平台“828企业服务平台”。“这个计划可以用‘三个一’来概括：搭建一个平台、聚合一众伙伴、服务一批企业。”人民网相关负责人介绍，平台将广泛联合相关部门、科研院所、地方政府、大型企业等各界各类资源，为中小企业高质量发展、专业特新企业创新升级注入动能、保驾护航；为城市经济、县域经济数字化转型筑渠引流、提升成色，促进形成协同、高效、融合、顺畅的大中小企业融通创新生态，助力更多“专精特新”“小巨人”企业脱颖而出。

让中小企业走好“专精特新”之路

针对“专精特新”“小巨人”企业的培育发展，活动上举办了以“合众聚力推动‘专精特新’企业做优做强”为主题的圆桌论坛。

“华为云也是从‘专精特新’中小企业中成长起来的。”华为云北京总经理李亚为表示，“专精特新”企业的成长需要政府、社会、合作伙伴和“专精特新”企业组成联盟。“我们希望联合生态伙伴，为中小企业提供商机对接、出海护航、财税商法、云上技术赋能等一系列举措，让企业通过华为云获得更多技术支撑，帮助企业快速发展。”

好种子也需要好土壤。“我们主要从事小微企业孵、投、管、退等相关工作，让好种子在好的土壤成长，也让一些成长成了大树的企业能够更好扎根园区长久发展。”北京中关村国际孵化器有限公司董事长邓延嵘认为，“市场里不但有狮子、羚羊，还有秃鹫，它可以化腐朽为神奇。作为孵化服务的团队，我们要做‘锦上添花’的事，也要做‘雪中送炭’的事，还要做一些‘凤凰涅槃’的事。更为重要的是将成功、失败企业的共性要素拎出来，才能更好服务于整个市场及中小企业发展的大环境。”

在中信建投证券董事总经理、投资银行委员会委员李旭东看来，“专精特新”企业共性的特征是需要长期积累，有些企业在一个领域里扎根至少十年以上，就打磨一件事情。同时，也需要产业支持，很多新技术、新材料很好，但很难找到用武之地，要通过搭建平台帮助“专精特新”企业与产业、大企业对接。金融服务对“专精特新”企业也尤为重要，投资银行要进一步适应“专精特新”企业的发展需求和业务模式，为企业提供成长所需的金融服务。

“‘专精特新’中小企业的发展，是没有先例能够模仿的，这也给为其提供服务的供应商带来了不小的挑战。”北京致远互联软件股份有限公司高级副总裁蒋蜀革表示，“专精特新”企业不仅要有长板，还要全面发展，要为其提供连接集成、连接人、连接产业、链接供需、连接价值的服务，助力企业的健康发展。

人民网负责人介绍说：“我们将优选一批平台型生态企业、链主型龙头企业、生产性服务企业在平台进行重点展示，并共同到全国各地进行巡回推介，共同服务和培育全国各地的‘专精特新’‘小巨人’企业。”

(责编：王仁宏、吕骞)

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