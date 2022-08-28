人民网北京8月28日电 （记者夏晓伦）28日，“828企业服务平台”上线暨“北京828 B2B企业节”启动仪式在人民网举办。在本次活动上，华为作为人民网“小巨人护航计划”的护航合作伙伴，联合中软、用友、致远互联等30多家伙伴在京展开“北京828 B2B企业节暨百园万企数字化赋能行动”，走进中关村软件园、中关村壹号、海淀东升科技园等100家园区、孵化器及平台，从商机对接、出海护航、品牌营销、成长赋能、技术支持等维度入手，服务万家企业创新发展。

据介绍，本次行动旨在推动北京大信息产业集群建设，与企业联合开发更多围绕创新场景和商业闭环的产品和解决方案，同时加速数字技术发展，为北京打造全球数字经济标杆城市和国际科创中心贡献力量。

华为北京总经理张东亚表示，华为联合伙伴发起的首届“828 B2B企业节”，将汇聚3万家合作伙伴，走进全国80多座城市及3个海外地区，围绕新品发布、商机促进、技术创新、经验分享四大主题周并展开超1000场活动，将针对“专精特新”、企业初创、中企出海、中小企业纾困四大重点场景开展专项行动支持，助力广大企业尤其是中小企业“成就好生意，成为好企业”。

华为北京总经理张东亚。人民网 许峥摄

据介绍，本次行动将通过华为云商店联营联运、云云协同、联合解决方案开发带来更多商机；针对企业出海需求，行动将分享华为多年出海的经验实践，通过全球安全合规的赋能体系、全球一张网及跨境电商平台建设等提供能力与资源；在品牌营销维度，行动将通过联合营销、品牌宣传、案例包装等方式扩大企业影响力。此外，将提供技术专家一对一咨询、专项培训及线下专属服务支撑。

在专属优惠领域，本次行动将通过产业政策、华为云初创计划、沃土云创认证提供百万级专项补贴，北京“828 B2B企业节”也设置了多重优惠，让企业在上云、产品测试、联合解决方案认证、服务支持等多个领域实现以最低成本获取最优价值。

中软国际云智能集团副总裁岳爽、用友网络北京分公司副总经理张海龙、翠湖科创·科技新城运营商董事长兼总裁马孟超参会分享了参与企业节的举措：中软国际将启动“数智先锋X计划”，将打造超100个场景化解决方案，构建20个行业类标杆，通过从商机管理、生产运营到质量管理，到销售运营的端到端、点到点的原生态云原生应用，全面助力“专精特新”中小企业高效上云、管云、用云；用友网络将携手华为云在惠企纾困方面共同加大投入，帮助企业打通生产经营、企业内部管理各个环节，推动业务流程和商业模式的优化打造数字企业，实现数字智造；翠湖科创·科技新城将开启“北京实创科技园第四届北京自贸试验区科技创新片区海淀组团招募‘创业合伙人计划’”，联合华为云汇聚园区内10家龙头企业，以园区空间平台为支撑，发挥园区优势，释放产业需求，通过知识产权服务、投融资服务等，赋能更多中小企业创新发展。

此外，本次行动还集聚了致远互联、中软国际、微吼、金山办公、畅捷通、安永、合思信息、永洪商智等伙伴力量，针对“专精特新”中小企业各个维度的发展需求，在智能办公、企业营销、ERP、财税费控、咨询服务等方面提供优惠方案，希望更多北京企业通过华为大生态获取更多资源和能力，实现更务实、高效的增长。

会上，在众多嘉宾见证下，华为联合中软国际、神州数码、祥云科技等共同启动“北京828 B2B企业节暨百园万企数字化赋能行动”。

“北京828 B2B企业节暨百园万企数字化赋能行动”启动。人民网 许峥摄

大中小企业融通创新，是释放大企业创新活力、激发中小企业创新潜力的有效渠道。华为云北京总经理李亚为表示，助推“专精特新”企业做强、做大，需要聚众力，形成“政府+科技企业+生态伙伴+专精特新中小企业”四方联合。

李亚为介绍，华为长期关注“专精特新”及中小企业发展，相继在今年3月、6月发布“登云计划”和“登云计划”中小企业版。此次行动正是融合打通北京大信息产业链，聚集大生态资源，协助园区为企业提供更优质、更多元化、涵盖全生命周期的服务，让专精特新企业聚焦在“真正专、真正精”的领域。

(责编：王仁宏、吕骞)

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