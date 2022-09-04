杜燕飞 黄盛

为缓解疫情影响，服务业小微企业和个体工商户租房减免政策发布已有数月。哪些地方对房租减免政策进行了细化落地？小微企业在办理过程中还有哪些困难和瓶颈？

今年2月份，国家发展改革委等部门印发了《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》的通知（以下简称《通知》），明确了2022年被列为疫情中高风险地区所在的县级行政区域内的服务业小微企业和个体工商户承租国有房屋，2022年减免6个月租金，其他地区减免3 个月租金。

人民网记者梳理发现，自《通知》发布以来，各省区市围绕政策精神出台了相关举措和细则，获得了明显的效果。在政策发布的背后，针对的是服务业小微企业和个体工商户疫情下的经营压力。

今年7月，中国中小企业协会对3000家中小企业调查显示，42%的企业反映市场需求不足，36%的企业反映现金流紧张，反映用工成本和原材料成本高的企业接近30%。

但也有一些地方出现了“小企业反复问无尽等”的现象，背后的共性问题是房屋出租主体政策落实不到位、房屋层层转租责任难划清、二房东“卡”材料拖延、小微企业自身资料不全等，影响了政策落地效果。

近期，四川成都新都区的个体工商户胡先生遇到了难题。“受疫情影响，我们小店的经营成本压力很大。看到国家出台了减免我们承租房租的政策非常高兴。但在办理手续的时候，由于我们是两家各租了一家公房合伙经营，当地公房办要求我们办理‘联营合同备案文件’，主管部门回复说‘从未办理过这样的联营合同备案’，导致我们不能享受房屋租金的优惠。”胡先生在接受人民网记者采访时说。

正当胡先生困惑的时候，他看到了人民网“828企业服务平台”联合“领导留言板”发起的“国有房屋租金减免政策落地”留言征集活动，便在活动中留言。不久，新都区在胡先生的留言下回复：关于您反映的公房减免租金相关问题，租金减免已在按流程办理中，请耐心等待，若有疑问还可直接到街道综合办公室咨询。

人民网“828企业服务平台”联合“领导留言板”启动“国有房屋租金减免政策落地”专项留言征集活动。

为培育、赋能“专精特新”中小企业发展，8月28日，人民网发布“小巨人护航计划”，并上线了“828企业服务平台”（ http://828.people.com.cn/）。人民网“828企业服务平台”联合“领导留言板”同步启动“国有房屋租金减免政策落地”专项留言征集活动，接受企业诉求反映。小微企业遇到这方面政策不落实问题，人民网将协调有关部门予以回复、解决，并进行追踪报道，为小微企业排忧解难。

据记者不完全统计，自平台上线以来，有北京、成都、吉林、安阳、西安、南京、芜湖、扬州、深圳、合肥等地的人民网网友在“国有房屋租金减免政策落地”征集活动中留言，留言多集中在咨询自己承租的房屋是否属于可以减免房租的范围，反映自己因为种种原因享受不到减免房租优惠。

随着“828企业服务平台”上线，目前已有不少小微企业的国有房屋租金减免问题获得回复和解决。“我在平台上留言后，问题很快得到了解决，目前房屋租金结算正在办理，算下来3个月能减免3.09万元嘞。”日前，安徽一家小微企业负责人张先生高兴地说。

对此，中国企业研究院首席研究员李锦在接受人民网记者采访时表示，《通知》的发布对小微企业和个体工商户而言是雪中送炭，有效缓解了现金流短缺的问题，可以帮助小微企业减负降本节流，激发市场活力，助力实体经济平稳发展。“政策实施过程中，要进一步疏通难点和堵点，从流程上摸清底细、细化措施、规范流程。”李锦说。

中国企业联合会研究员、企业研究处处长刘兴国在接受人民网记者采访时表示，由于国有经济量多、面广，实际操作过程中可能会出现一些问题。国有企业要督促推动尽快协调解决问题，做好政策落实情况的自我核查。

中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁在接受人民网记者采访时表示，人民网“828企业服务平台”变“企业找政策”为“政策找企业”，通过数字化建设整合各种资源，重塑涉企服务模式。同步推出的“国有房屋租金减免政策落地”专项留言征集活动，让中小企业能够及时、准确反馈困难和建议，体现了平台的权威性，帮助企业了解、掌握、用好、用足各项惠企业政策。

“对于未来的发展，人民网‘8328企业服务平台’希望做到三个‘好’：招引好项目、培育好企业、成就好生意。”人民网相关负责人表示，对于大型企业，平台希望给大企业带来应用场景、标杆项目、全面推广、价值倍增四种功能；对于中小企业，平台希望提供拓展客户增收入、优化供应降成本、政策优惠拿到手、数字转型快起步四种功能；对于地方政府，平台的价值在于招商引资、落实政策、培育企业、产业升级。

(责编：罗知之、高雷)

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