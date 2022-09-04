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业界：推动地理信息技术创新 助力数字中国建设

2022年09月04日09:21 | 来源：人民网
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人民网北京9月4日电 （记者孙博洋）“时空信息技术已经广泛被应用到各个领域，以时空信息技术支撑数字化发展已成为时代的潮流。”在近日举行的“2022地理信息技术创新大会”上，中国工程院院士陈军在发言时表示。

会上，自然资源部国土测绘司副司长陈军在致辞中表示，随着我国管理体系和治理能力现代化的要求，带来机遇与挑战。管理的智能化、精细化也对测绘地理信息不断催生出新的需求。各政府部门、企事业单位和社会公众对地理信息的需求日益旺盛，从而促进了地理信息技术和产业的蓬勃发展。自然资源部将持续大力推动测绘地理信息技术创新和提升，不断夯实时空信息作为基础设施在国家现代化治理和数字化转型中的重要支撑作用。促进测绘地理信息技术在各行各业广泛深入的发展、应用，以时空信息智慧赋能我国新时期的建设和发展。

中国地理信息产业协会副会长兼秘书长王增宁在致辞中表示，当下，地理信息产业处于大有作为的重要时期。地理信息产业要实现突破与发展，就必须准确地掌握经济、社会各领域对地理信息产业的新需求，不断丰富产品形式，扩大服务领域，必须持续将技术创新与应用需求结合起来，促进地理信息产业健康快速的发展，提升地理信息在经济社会发展中的地位和作用。

会上，中国工程院院士陈军以《时空信息赋能高质量发展》为主题进行了主旨报告，陈军院士认为时空信息技术已经广泛被应用到各个领域，以时空信息技术支撑数字化发展已成为时代的潮流。时空信息的发展要从原来单纯提供信息数据，转变为对知识的演化。而在这个过程中，需要加强整体性谋划和系统性安排，从而构建新一代的时空信息技术体系，通过智慧分析进行智慧治理。未来，时空信息在自然资源管理国土空间治理领域大有作为。

自然资源部信息中心主任李晓波在现场分享了《智慧国土：内涵和愿景》的主题报告。李晓波认为智慧国土的本质是以人为本，通过大数据、网络资源、人工智能技术以及以元宇宙、数字孪生为代表的三维技术，推进时空信息发展，赋能数字中国建设高质量发展。

住房和城乡建设部网络安全和信息化工作专家组组长梁峰在现场以连线的方式进行了《“十四五”住房和城乡建设信息化与标准化的思考》的主题分享。梁峰认为，“十四五”规划是当前重要发展契机，城乡建设和住房建设领域，需要形成融合共享、夯实行业信息化基础设施及统筹集成，构建一体化数字共建体系的重要发展思路，以信息化推动住房和城乡建设行业高质量转型发展。

易智瑞信息技术有限公司总裁何宁表示，我国地理信息软件从整体上已开始开始迈入强国行列，在一些特定的技术和功能方面已经有所领先。从全球市场的视野来观察，国内市场具有自身的特点，地理信息软件应主动适应和满足这些独具备特色的需求，加大研发力度，积极鼓励创新，以需求为导向，加快突破。同时，在软件工程方面给予更多的重视，力争在整体和体系化上寻求大的进步。

据了解，据了解，大会围绕地理信息技术与现代信息技术融合发展、自主创新与应用升级、地理信息技术赋能数字化发展等进行探讨，深度挖掘地理信息技术潜藏价值，探索地理信息技术在数字经济发展中的需求。

(责编：罗知之、高雷)
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