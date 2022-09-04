人民网北京9月4日电 （黄盛）作为实现碳达峰、碳中和目标的重要领域，能源产业的发展备受社会各界关注。特别是在“十四五”时期，能源产业的支撑点、能源安全和国民经济、能源产业品牌的科学评价体系标准等话题，成为产业界人士热议的话题。在9月3日由中国能源研究会主办的2022能源产业创新发展与品牌建设年会暨首届能源产业创新博览会上，能源领域的专家、企业代表对此展开了研讨，表示应统筹能源安全和转型发展 ，积极稳妥有序实现能源绿色低碳转型。

能源是人类社会发展的重要物质基础，是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题，对国家繁荣发展、人民生活改善、社会长治久安至关重要。对此，中国能源研究会理事长史玉波表示，“双碳”目标的提出使能源发展站在了新的起点上。当前，我国能源行业正处于新旧动能转化和低碳化、智能化、绿色化转型的关键时期，需培育能源企业高质量发展的新动能，加强能源科技发展战略布局，推动现有业态和模式以及技术产品的创新，发挥品牌引领作用，推动能源产业转型升级。

史玉波认为，创新是“十四五”能源发展的鲜明底色，也是推动能源高质量发展的重要动力。“如果说创新技术模式、攻克产业难点是能源产业发展的基本功，那么塑造良好的形象和品牌，就是能源企业拿到市场话语权的必修课。”史玉波建议，能源企业既要有能源转型弄潮儿的担当，也要有善于塑造品牌、提升竞争力的本领。

在国家能源局总工程师向海平看来，当前以能源科学技术为重要驱动力的全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，新型能源技术加速迭代，各类新模式、新业态持续涌现。实现“双碳”目标是一场广泛而深刻的社会变革，能源是主战场，也是自身高质量发展的必由之路。这一过程必然面临一系列需要重新认识、深入研究、创造解决的未知难题，这是能源行业必须回答的重大时代命题。

向海平建议，能源行业要在确保能源安全的前提下，积极稳妥有序地实现能源绿色低碳转型，统筹能源安全和转型发展，科学把握降碳节奏，保障能源供应，确保安全降碳；同时，还要做优做强能源产业，加速推进能源技术创新、产品创新、商业模式的创新推进，助力我国能源科技实现从跟跑为主向并跑、领跑的转变，丰富能源产业的品种和来源，提升能源服务的品质和内涵，使得全社会对于能源产品和服务的安全感更有保障，获得感成色更足，幸福感更加饱满。

会上，有能源领域的央企负责人表示，坚持清洁低碳是方向，能源保供是基础，要立足国情，推动传统能源与新能源优化组合，坚持能源安全，加快推动构建新型电力系统，坚持能源创新是动力，服务经济社会发展全面绿色转型。

“推动能源创新发展、实现碳达峰、碳中和是经济社会系统性变革，涉及降碳、减染、扩率、增长等方方面面问题，既要发挥创新第一动力的作用，大力推动科技创新，为经济社会全面绿色转型提供坚强的技术保障支撑，又要树立节能提效是第一能源的理念，抓住能源利用源头，引导全社会节约用能、高效用能。”上述企业负责人说。

(责编：罗知之、高雷)

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