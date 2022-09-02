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中国首个省市级元宇宙研究机构在沪成立

2022年09月02日09:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报上海电  （记者沈文敏）在近日举行的上海城市数字化转型体验周的首场主题活动上，上海市城市数字化转型工作领导小组办公室宣布，元宇宙与虚实交互联合研究院入选上海城市数字化转型创新基地，中国首个省市级元宇宙新型研发机构诞生。

　　据悉，元宇宙与虚实交互联合研究院是元宇宙综合性科技与产业创新平台，以上海市政府倡导的“虚实交互、以虚强实”为核心方向，由复旦大学、中国移动咪咕、腾讯互娱、华为技术有限公司等机构发起共建，北京大学、中国人民大学、浙江大学、南京大学、武汉大学、中山大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学等全国知名高校的相关机构作为研究共建单位参与。研究院将由国际国内院士专家、元宇宙行业领军企业家组成专家与顾问委员会。

　　据介绍，研究院将推进元宇宙的理论探索、行业研究、技术研发、生态活动、人才培养、场景打造、产品研制与项目合作，并将基于产业发展阶段与应用需求，以开放的机制接纳更多共建单位加入，逐步推进建设元宇宙与虚实交互联合创新中心、元宇宙赋能中心（创新创业孵化中心）、元宇宙技术实验室、数智人实验室等多个方向的功能性下属机构。

(责编：申佳平、陈键)
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