在希望的田野上
田铺大塆村民：“村里有了新变化，盼着总书记再来看看”
河南省新县田铺大塆全景。受访者供图
河南省信阳市新县，是鄂豫皖苏区首府所在地，被称作“红军故乡，将军摇篮”。这里有一个依山傍水、有着400多年历史的传统村落——田铺大塆，山沟里的一块平地。
2019年9月16日，习近平总书记来到田铺大塆考察调研，让这个大别山腹地的小山村再一次被外界所认识。快过去三年时间了，总书记挂念的红色老区有了哪些新发展，村民们的生活有了哪些新变化？
刷土墙
清晨初醒的村庄很宁静，一缕缕晨光照在村口的池塘上，鸟叫蝉鸣声让这里充满了生命的气息，田铺大塆迎来了新的一天。
“村里这个墙，刷得不行啊，搞得要是还不如以前，搞这干什么呢。”一大早，田铺乡党委书记李文林就来到了田铺大塆，这几天他心里一直挂着一件事。李文林和村支书韩家旭说，村里新刷的外墙在光滑平整、颜色一致、颗粒细腻上都是有要求的，达不到要求要重刷。
村民正在刷新土墙。人民网记者 李彤摄
刷土墙刷的是个精气神。“现在生活好了，一年一个新光景，村里又争取到了新项目，大家想把村里已经脱落的土墙皮新刷一遍。”韩家旭说，为了保持乡村的原始风貌，刷墙的材料就地取材。刷土墙的费用，七成由政府出资、三成由村民自筹。
“因为有村民自筹的资金，有人就说了，自家的墙面自己最上心，干脆我们自己刷吧，还能省下些人工费。”韩家旭说，什么事都怕比较，这一比较谁刷得好、谁刷得差就有差异了，影响了整体效果。
这一个月来，62岁的村民韩光霞一刻也没闲着，上山挖黏土材料、搅泥浆，做实验看测试效果。韩光霞是田铺大塆发展的受益者， 2018年她在村里开了“外婆家”民宿，2020年净收入了7万多元。
“前两天，洛阳来的一家人，一口气租了我的小院两个月。刷土墙能够保留乡村的原始风貌，原汁原味的乡土特色是吸引游客很重要的方面，也是村里这几年新变化的体现，所以我们一定要刷好。”韩光霞说。
村口名字为“壹玖捌贰”的商店，从1982年开业至今有40年了，见证了小山村的巨变。人民网记者 李彤摄
“标准很重要，刷土墙看着事不大，但能反映出村民的精气神、村子的新气象和乡村建设的质量。农村现在不再是粗放式发展了，未来要更加注重精细化，体现更高水平的乡村治理。”李文林说。
新农创
游客在“大塆印象”采购区，了解新农创产品。受访者供图
“别人卖十几元一斤的挂面，你卖29.8元1斤，这事能成吗？”
新县人张磊在他38岁这一年，做了一个决定，要“回乡创业”。前些年他在长沙从事食品加工行业，受到乡政府回乡创业的邀请后，通过多次调研，张磊感觉这事能成。
张磊笑着对人民网记者说：“大家都听过新文创，我做的这个事叫新农创。通过创意来提升农特产品价格，推动乡村的产业发展，改变乡村农特产散、乱的现状。我们注册了‘大塆印象’的区域品牌，在摸索整合田铺大塆农特产品、手工食品、非遗技艺等的创意价值。”
在田铺大塆的村口，张磊的团队搭建了一个近200平方米的消费大厅，里面摆放着茶油、挂面、矿泉水、信阳毛尖、辣酱、马克杯、电水壶、T恤等商品，都统一打上了“大塆印象”的品牌logo。
“在选品上，我们尽量选择和村民联系多、家家户户都能参与进来的农特产品，例如豆腐乳、挂面等。”张磊拿起挂面礼盒说，由村民参与制作的农家手工挂面，在礼盒底部都会标注参与村民的名字，并写清这是公益助农产品。
张磊说，29.8元1斤的挂面，是通过成本计算出来的。新农创产品在供应链、运营模式上，与商业产品的逻辑不一样，每个新农创产品背后都有要挖掘的故事。“我们也是摸着石头过河，希望能给乡村品牌、特色产业多积累些经验，蹚出一条路来。”
等“三宝”
正午时分，“叮叮当当”的炒菜声从村民许秀青家传了出来。
“忙啊，我们有的时候从中午一直干到下午。”谈起开农家乐做老板，许秀青笑着说：“2015年那会我可真犹豫，都不敢想能有游客来我们这，多亏了村干部反复做工作和帮助，我想试试就试试吧。第一顿饭还是乡长自掏腰包在我家吃了一桌呢。”
田铺大塆村民许秀青和记者聊着生活的新变化。人民网记者 魏青成摄
这几年下来，许秀青总结了自己的“生意经”，“农家乐”不仅是一顿“农家饭”，还要带给游客乡土回忆，让大家想着要再来。
“总书记2019年来过村里后，慕名而来的游客一下子就多了，村里的路上都是人，走都走不动。那时候游客量大，开农家乐只要不懒都能挣到钱。”她说，这两年来的游客没有那么多了，谁家能有回头客、谁的生意就好。从郑州、信阳、武汉来的游客，来我家的大多是回头客，不提前打电话预约还订不上哩。
“我现在不是老板娘了，我儿子和儿媳从外面务工回来了，儿媳妇是老板娘了。”许秀青仰头笑着说：“10年前我50多岁，那会我就算是村里的‘年轻人’了，这几年回到村里的年轻人多了不少。总书记来村里那阵，我有两个孙女。这不儿媳妇又怀孕了，9月份就生‘三宝’了，全家人都等着、盼着呢。真希望总书记再回村里看看，我们的生活又有了新变化。”
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