人民网记者 杜燕飞

月是故乡明。中秋节是我国传统节日，也是阖家团圆的日子。一块月饼，一轮满月，一桌热气腾腾的饭菜……团圆，是萦绕在人们心头最温情的企盼。

最是团圆中秋夜，有这样一群人，他们奋战在能源保供的第一线，舍小家为大家，以坚守告白祖国和家人，用责任书写家国情怀，守护万家团圆，温暖百姓生活。

新疆油田油气储运公司：有一种中秋叫坚守

中秋月圆夜，乌尔禾戈壁滩的一角，灯火通明，设备轰隆隆轰隆隆响个不停。对于夜班员工来说，这，才是一天工作的开始。

“马尔旦师傅，今天白天一切正常，晚上注意一下来气压力。”每天19:30左右，交接班结束之后，储运人的“夜”生活就开始了。

马尔旦·哈生木检查管道阀门有无卡阻现象。受访者供图

简单地收拾一下值班室，戴上安全帽，拿着手电筒、检测仪、对讲机、抹布、扳手等小工具，马尔旦·哈生木夜班的第一次巡检就正式开始了。压缩机运行中是否有异响，进排气压力、温度是否在正常范围内、有无机油渗漏、分离器液位……这些都是每次巡检需要特别注意的地方。

马尔旦·哈生木师傅平日里有些沉默寡言，但是干起活来特别细心。哪个地方螺丝松动了，哪个地方有渗漏，他都能及时发现，及时整改，尽心尽力地守护好每一台设备。

除了巡检，夜班还有一项工作，那就是记录设备每小时的运行参数。保证数据记录准确无误，及时发现异常数据并与现场进行核对，及时对现场各生产进行调整，每一项工作都需要清醒的头脑和敏锐的判断力。对于夜班人员更是容不得半点马虎。

凌晨1时，伴着装置区设备“轰隆隆”的运转声，马尔旦·哈生木再次踏上巡检路，看着天上忽隐忽现的那一轮圆月，心里很平静，看着生产一切正常，内心很欣慰。

“爸爸，我今天吃了五仁月饼、豆沙月饼，学校还让我们讲一讲中秋节的由来，我从网上查到了好多故事都是跟中秋节有关系的，都很有趣。”“爸爸，你今天吃了什么口味的月饼啊？我吃到了一个超级好吃哒，你下班了我们再买来吃好不好”……

想着女儿天真烂漫的话语，一丝暖流划过心间，马尔旦·哈生木已经不记得这是第几年在岗位过节了。为确保油气生产畅通，作为中国石油新疆油田油气储运公司一线基层员工，他必须坚守岗位。

遥望明月，思念家人，身兼职责、肩扛担当，在个人情感和工作任务面前，马尔旦·哈生木把对亲人的思念化为工作的动力，冲锋在保供前线，守护千家万户的“烟火气”。

(责编：王连香、吕骞)

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