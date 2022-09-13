人民网北京9月13日电 （记者王仁宏）据水利部消息，8月以来，长江流域累积面雨量72毫米，较常年同期偏少64%，长江干流及主要支流来水量较常年同期偏少4～8成。当前，长江中下游干流及洞庭湖、鄱阳湖水位较常年同期偏低4.89～7.20米，江湖水位均为有实测记录以来同期最低。据预测，9月中下旬长江流域降雨仍然偏少，长江中下游及洞庭湖、鄱阳湖水系来水偏少，水位将持续下降，旱情可能进一步发展，抗旱形势依然严峻。

为确保群众饮水安全，保障大牲畜饮水和秋粮作物生长关键期时令灌溉用水需求，水利部组织长江水利委员会和江苏、安徽、江西、湖北、湖南省水利厅，研究制定抗旱联合调度方案，9月12日8时再次启动长江流域水库群抗旱保供水联合调度专项行动，重点保障9月中下旬长江中下游中稻、晚稻等秋粮作物灌溉关键期用水和城乡供水需求。精准调度以三峡为核心的长江上游水库群、洞庭湖水系水库群和鄱阳湖水系水库群向下游补水；督促指导地方抓住补水的有利时机，精准对接每一个灌区、每一个城乡供水取水口，多引、多调、多提，精打细算用好每一方抗旱水源。

据悉，本次专项行动实施后，可有效缓解长江中下游干流及洞庭湖、鄱阳湖水位快速下降趋势，为抗旱引水创造更加有利条件，确保长江中下游干流和洞庭湖水系、鄱阳湖水系沿线城乡供水安全，保障356处大中型灌区及大量小型灌区秋粮作物生长关键期用水需求。

(责编：王仁宏、高雷)

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