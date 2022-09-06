人民网记者 王震

2022年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）9月5日落下帷幕。为期6天的服贸盛会，亮点纷呈、成果丰硕，为各参与方提供了务实的合作平台和巨大的市场机遇，为全球服务贸易恢复发展注入了新活力。

在2022年服贸会闭幕式新闻发布会上，商务部服贸司副司长王志华表示，本届服贸会再次宣示了中国扩大高水平对外开放、共促全球服务贸易繁荣发展的信心和决心；有力推动各方就携手共克时艰、推动全球经济复苏达成重要共识；充分展示了中国服务贸易创新发展成就，促进达成一系列重要合作成果。

2022年服贸会闭幕式新闻发布会。人民网记者 李彤摄

成果丰硕：服贸会“朋友圈”越来越大

今年服贸会参展参会企业数量、国际化程度、成交规模和观众人数均超过上届水平。

71个国家和国际组织以国家或总部名义设展办会，意大利、阿联酋、布隆迪、瑞士等10个国家首次以国家名义设展，服贸会再扩“朋友圈”，促进了与更多国家之间的贸易服务往来与发展。

超过400家世界500强以及国际龙头企业来线下参展，整体国际化率达到20.8%，比上一届进一步提升。除国别、省区市展外，有线下参展企业1407家，比去年增加13.8%。

王志华介绍，据初步统计，截至目前，共达成各类成果1339个，其中成交项目类513个、投资类175个、首发创新类173个、战略协议类128个、权威发布类82个、联盟平台类26个、评选推荐类242个。

凝聚共识：共克时艰推动全球经济复苏

在全球疫情起伏反复，世界经济复苏乏力的背景下，服贸会成功举办有力推动了各方就携手共克时艰、推动全球经济复苏达成重要共识。

全球服务贸易峰会成功举办，中国提出“坚持普惠包容”“坚持创新驱动”“坚持绿色低碳转型”“坚持交流合作”四点倡议，推动服务贸易健康可持续发展，为世界经济复苏增添更大力量。峰会上，嘉宾们就多边及双边合作表达了强烈意愿。与会人士及社会各界对峰会的举办给予高度评价，境内外媒体广泛宣传，服务贸易领域的专家、学者、企业家们积极评论和解读，凝聚起务实合作、共赢发展的强烈共识。

7场高水平高峰论坛、100多场专业论坛和行业会议，汇聚了政府官员、专家学者和业界精英聚焦前沿领域交流的最新观点，为推动全球经济贸易复苏增长贡献了智慧和力量。

服贸会期间，还发布了《中国服务贸易发展报告2021》《中国展览业发展报告2021》等多项权威报告，反映发展趋势，汇聚研究成果。

亮点纷呈：突出绿色创新、数字科技元素

本届服贸会紧扣全球服务贸易发展热点话题，突出绿色创新、数字科技等前沿领域，着重展现服务贸易十年发展成就，特色亮点进一步突出。

首次专门设置环境服务专题，聚焦“双碳”战略，集中展示低碳环保、绿色节能等全球环境服务领域的最新成果。围绕绿色创新，展示了绿色低碳云计算服务器、ESG碳足迹计算、绿色个人电脑等多项新产品、新技术。

聚焦数字技术和体验，展示多项数字“黑科技”。首钢园展区首次用元宇宙技术打造1万余平米的体验馆和成果发布厅，呈现元宇宙场景应用等新兴领域前沿技术和发展成果。

专区专馆集中盘点我国服务贸易发展成就，回顾了十年来的发展历程和贡献，重点展出我国自主研发的近20项优秀实物案例。首钢园区首次设置创新服务特色展示馆，展示往届服贸会优秀成果及近年来的推广应用情况。

服贸零时差 | 服贸会“朋友圈”不断扩大

(责编：赵竹青、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经