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前八月我国外贸进出口稳定增长

民营企业进出口占比超五成

2022年09月08日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月7日电  （记者杜海涛）据海关统计，今年前8月，我国进出口总值27.3万亿元人民币，比去年同期（下同）增长10.1%。其中，出口15.48万亿元，增长14.2%；进口11.82万亿元，增长5.2%；贸易顺差3.66万亿元，扩大58.2%。

　　8月，我国进出口总值3.71万亿元，增长8.6%。其中，出口2.12万亿元，增长11.8%；进口1.59万亿元，增长4.6%；贸易顺差5359.1亿元，扩大40.4%。

　　海关总署统计分析司司长李魁文表示，今年以来，面对复杂严峻的外贸发展环境，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，持续出台稳外贸系列政策，推动外贸稳大盘、扩优势、增活力，实现了稳定增长。

　　一般贸易进出口两位数增长、比重提升。前8个月，我国一般贸易进出口17.55万亿元，增长14.1%，占我外贸总值的64.3%，比去年同期提升2.3个百分点。我国以保税物流方式进出口3.33万亿元，增长9%。

　　对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口增长。前8月，与东盟贸易总值为4.09万亿元，增长14%；与欧盟贸易总值为3.75万亿元，增长9.5%；中美贸易总值为3.35万亿元，增长10.1%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口8.77万亿元，增长20.2%。

　　“近年来，我国坚定不移地推进共建‘一带一路’高质量发展，与沿线国家的贸易快速增长。8月当月，我国对沿线国家进出口同比增长23.8%，拉动整体进出口增长6.9个百分点。”李魁文说。

　　民营企业进出口快速增长、比重提升。前8月，民营企业进出口13.68万亿元，增长14.9%，占我外贸总值的50.1%，比去年同期提升2.1个百分点。

　　机电产品和劳动密集型产品出口均增长。前8个月，我国出口机电产品8.75万亿元，增长9.8%，占出口总值的56.5%。同期，出口劳动密集型产品2.81万亿元，增长14.1%，占18.1%。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月08日 07 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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