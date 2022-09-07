徐佩玉

海妹早早用上了5G手机，看视频打游戏别提多顺畅。不过，偶尔也会出现信号时断时续的情况。这是为啥？专家指出，这是室内信号深度覆盖能力不足导致的。

疫情发生后，在线教育、远程医疗、远程办公等应用快速发展，5G室内场景增多。虽然中国已建成开通5G基站近200万个，但要解决室内信号不稳定的问题，还得依靠行李箱大小的5G小基站。今年以来，三大运营商陆续启动了5G小基站集采，聚焦细分场景的信号覆盖与网络建设。咱们身边的小基站正在增多，5G功能也将得到更好地发挥。

5G小基站，小在哪儿？

专家告诉海妹，5G小基站的“小”体现在体积小和覆盖范围小两方面。

体积小——根据3GPP标准，无线基站可分为四大类，分别是宏基站、微基站、皮基站和飞基站。相对于宏基站来说，后三者体积较小，通常合称为“小基站”。由于体积小、重量轻，支持多种回传组网方式，安装的灵活性更高，能够实现对重点场景进行网络覆盖的补充。

覆盖范围小——覆盖范围与体积相关。宏基站体积最大，信号的覆盖范围最大，主要解决室外的远距离连续覆盖。微基站覆盖范围50-200米，应用于宏基站部署受限的市区或农村；皮基站覆盖范围20-50米，应用于室内公共场所，如交通枢纽、购物中心、展馆等；飞基站覆盖范围10-20米，通常适用于家庭或企业环境。

这两个“小特点”决定了小基站往往应用于以下三大场景：景区、步行街、居民区、道路等室外非连续覆盖的热点区域；大型场馆、商超、写字楼等室内区域；矿山矿井、产业园区、生产制造、仓储物流等垂直行业应用场景。

有了这个行李箱大小的小基站，无论是在海上、偏远山区，还是封闭地下室，都能实现网络信号畅通。在工厂里装上它，还能实现厂房视频传输、生产智能巡检、连接智能机器人信号等功能。

为啥要建小基站？

为实现全面深度的网络覆盖目标，同时减轻网络建设的成本压力，除了依靠宏基站，运营商亟须广泛应用5G小基站来“补盲”“补热”。

解决高频段部署带来的新挑战——随着5G频段越来越高，宏基站信号传输面临更大的链路损耗问题，导致室内信号覆盖不足。一边是5G更高的频段导致室外宏站信号难以抵达室内，一边是越来越多的业务和流量需求发生在室内。单纯增加宏基站覆盖，成本又过高。怎么办？小基站为实现5G深度覆盖提供了新的解决方案。

为5G信号“补盲”“补热”——一般来说，宏基站易受到建筑物、树木的影响，从而造成弱覆盖区域或盲点，用户体验较差。在商场、机场、酒店、医院等人群密集、流量需求远高于普通地域的区域，宏基站也难以提供足够流量。同时，由于宏基站选址需要考虑的因素较多，协调建网成本又高，尤其是在人群密集区，更是难以获取站址。因此，很难通过密集部署宏基站解决室内和热点区域的覆盖和容量问题。

带来更大的市场发展空间——5G大带宽、低时延、高速率的特性正在赋能各行各业。小基站快速定制、灵活部署、高网络容量、低成本的优势使其可以更好满足各行各业的多元网络需求，如智慧工厂、远程医疗、移动车联网等。小基站的深度覆盖，将为各行各业带来新的发展空间。

专家告诉海妹，未来，“宏基站+小基站”的多元化模式有望成为更低成本、更强覆盖的组网方式。相信随着5G小基站的快速发展，5G网络信号将更强、速率将更高。

(责编：赵竹青、陈键)

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