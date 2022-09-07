人民网北京9月7日电 （记者李栋）9月6日，湖北房县特色农产品北京推介会在北京新发地举办，集中展出了房县特色农产品，同时房县人民政府与北京新发地现场签订战略合作协议，从多方面开展农业合作。随着中国传统中秋佳节临近，房县特色农产品将集中亮相新发地市场。

据了解，房县是中国黑木耳之乡，特色农产品丰富，其中，房县的黑木耳、香菇、冷水红米、虎杖、黄酒、娃娃鱼、樱桃获得国家农产品地理标志登记保护认证。

近年来，房县着力建强食用菌、畜禽、药材、烟叶、茶叶、蔬菜和黄酒“七大产业链”，诞生了“房州贡礼”区域公用品牌。

房县县长谢晓鸣表示，此次“房州贡礼 与你相约”特色农产品推介会，是对口协作结出的丰硕成果，让房县好产品走进了北京大市场。“希望通过新发地这个大平台，助推房县好产品走出深山、走向全国。”

新发地市场总经理张月琳表示，房县优质农产品集中进京，就是在扩大房县区域品牌的影响力，提升房县特色产品的价值，最终帮助企业和农户增收致富的过程。

“房县特色农产品集中进京，进一步满足了消费者对高端优质健康食材的需求。通过北京新发地市场，将有更多的优质农产品、食品走进千家万户，为人们带来美好的味觉体验。”张月琳说。

(责编：罗知之、吕骞)

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