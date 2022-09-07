人民网北京9月7日电 （记者任妍）今年以来，全国实际使用外资继续增长，中国市场对外资依然保持较强吸引力。商务部数据显示，今年1-7月，全国实际使用外资同比增长17.3%。

“阿斯利康看好中国市场优势和经济韧性，将继续携手合作伙伴，探索适合中国的创新医疗产品研发途径，助力中国本土原创新药的研发和应用。”近日，阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊在做客人民网《人民会客厅》时表示。

近期，为有效应对疫情带来的影响，各地各部门出台了一系列助企纾困的政策举措，解决企业“急难愁盼”问题。对此，王磊倍感振奋：“中国各地各部门采取一系列举措，不断优化营商环境，为外资企业在华发展提供了有力支持。对于中国经济的发展前景及开放的投资环境，我们觉得非常有信心。”

据了解，自1993年进入中国以来，阿斯利康不断加大在华投资，中国已成为阿斯利康全球第二大市场，并日益成为最重要的全球研发中心之一。

在王磊看来，阿斯利康在华发展历程大致可分为三个阶段，从最初把国外的新药带进来到生产供应基地在华投资建设，再逐渐向“中国式创新”即加快本土创新药物开发不断发力。

“中国鼓励创新并重视全球创新合作，医疗领域的创新能力得到大幅提升。药物研发本土化是跨国药企在中国市场的下一个重要发展机会。”王磊表示，未来阿斯利康要在中国本土加大布局新药研发，不仅为中国患者率先带来创新药物，也为全球患者提供世界级、中国造的优质医疗解决方案。

“目前，中国加快推进国际科技创新中心建设，打造高水平开放创新合作机制，拓展国际创新合作新路径，这对于包括阿斯利康在内的外资在华企业来说，特别具有吸引力。”王磊介绍说，近年来，阿斯利康分别与珐博进、和黄医药合作研发的两款新药都是在中国首发，目前都已走向了全世界。

王磊认为，打造健康生态圈的目的就是希望团结整个患者需求链条中所涉及的多方力量，为患者提供全病程的全方位解决方案。据介绍，阿斯利康多年前就提出了创新健康生态圈概念，推动政、产、学、研、医、投等领域伙伴开展合作。

“立足中国、扎根中国，成为一个本土化的跨国企业。阿斯利康将和中国的创新企业一道，积极参与健康中国建设。同时，也让中国的创新药和创新的疾病管理模式帮助全世界的患者。”王磊说。

(责编：赵竹青、吕骞)

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