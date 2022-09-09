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工信部：持续推进中小企业专精特新发展

2022年09月09日13:31 | 来源：人民网
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人民网北京9月9日电 （王绍绍、实习生尹柳玉）8日，2022全国专精特新中小企业发展大会在南京举行，工业和信息化部副部长徐晓兰在会上指出，我国优质中小企业的培育工作已取得积极成效，下一步将从系统培育、形成大中小企业融通创新生态、推动数字化绿色化转型、强化精准服务等方面，持续推进中小企业专精特新发展。

徐晓兰表示，专精特新中小企业有助于推动我国创新技术发展，以“小巨人”企业为例，共设立国家级研发中心600余家，院士工作站1000多个，研发人员占比超过28%，平均拥有发明专利15.7项。同时，在增强产业链、供应链稳定性和韧性方面，专精特新中小企业发挥了重要作用，“小巨人”企业中超六成属于工业等基础领域。

“当前，我国优质中小企业培育工作已取得积极成效。”徐晓兰介绍，一是汇聚资源，形成政策“组合拳”，去年至今，中央及地方财政安排近100亿元资金支持培育工作；二是初步形成梯度培育体系，累计培育8997家专精特新中小企业；三是初步建立融通发展生态，通过培育一批大中小企业融通型的特色载体、开展大中小企业融通对接交流活动等，推动大中小企业融通发展；四是不断完善服务体系，目前已培育国家中小企业公共服务示范平台703家。

徐晓兰透露，下一步，工信部将着力推动企业创新发展，持续开展专精特新中小企业培育工作，激发涌现更多的专精特新中小企业。

一是进一步形成工作合力，坚持系统培育。充分发挥各级促进中小企业发展工作协调机制的作用，横向协同、纵向联动，凝聚形成政策合力、服务合力、环境建设合力、财政支持合力，构建有利于中小企业提升核心竞争力的生态环境，完善优质中小企业梯度培育体系，针对不同发展阶段的企业特点和需求，分类明确培育要求，强化精准服务。

二是推动形成大中小企业融通创新的生态。引导大企业对专精特新中小企业开放技术、市场、标准、人才等创新资源，引导更多企业打造生态圈构建、创新耦合、基地孵化、数据连通等融通创新典型模式，在各地深入开展大中小企业融通创新对接交流活动。同时，推动高校与专精特新中小企业加强产学研合作，促进创新链、产业链深度融合。

三是推动中小企业数字化、绿色化转型。总结推广中小企业数字化转型的典型模式和经验路径，形成中小企业链式数字化转型的可复制、可推广经验。龙头企业要发挥带头引领作用，推动中小企业数字化转型。打造中小企业数字化转型交流合作平台，倡导数字化服务机构为中小企业提供针对性服务，推动中央财政支持中小企业数字化转型试点，鼓励开发适合中小企业特点的绿色制造系统解决方案等。

四是强化精准服务，为中小企业办实事、解难题。以帮助中小企业纾困解难、促进高质量发展为着力点，健全中小企业服务体系。相关部门要从财税、金融、人才、产业链协同等方面加大政策支持力度，帮助中小企业纾困解难、创新发展。设定合理的专精特新培育规划，通过部省联动、创新驱动、典型带动等方式，支持中小企业围绕关键领域和重点产业链深耕细作，形成产品优势。

(责编：罗知之、吕骞)
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