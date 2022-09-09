图为全国检验检测机构开放日活动启动仪式现场。人民网记者 孙博洋摄

人民网北京9月9日电 （记者孙博洋）9月8日，第十二届全国检验检测机构开放日活动启动仪式在北京中国检验检疫科学研究院举行。

全国检验检测机构开放日是全国质量月活动的重要内容，今年的主题是“检验检测促进高质量发展”。各地市场监管部门将在9月份集中组织检验检测机构向社会开放，通过各种形式走进企业、学校、社区，开展质量小课堂、中小微企业技术帮扶、专家答疑、便民检测、云参观等活动，宣传检验检测在促进经济社会高质量发展方面的积极作用。

近年来，市场监管总局坚持“讲政治、强监管、促发展、保安全”的工作总思路，推动检验检测“市场化、国际化、专业化、集约化、规范化”发展，加快建设现代检验检测产业体系。

数据显示，截至2021年底，我国共有获得CMA资质认定的检验检测机构近5.2万家，实现年营业收入4090.22亿元，分别较上年增长6.19%、14.06%。为持续深化改革，激发市场主体活力，资质认定告知承诺制已在全国各省级资质认定部门全部实施，资质认定办理周期压减一半，从80个工作日减至40个工作日左右；在服务高质量发展方面，完善技术与标准体系，累计发布认证认可国家标准77项、行业标准197项。增加高质量技术服务供给，在食品、儿童玩具、电子电器、轻工纺织、建工建材等重点领域，组织国家级检验检测机构能力验证项目95个，验证考核机构1.8万家次。不断完善公共技术服务体系，支持地方建立15个检验检测认证公共服务平台示范区和8个检验检测高技术服务业集聚区，在智能汽车、信息安全等战略性新兴产业领域规划建设国家产品质量检验检测中心，组织实施检验检测促进产业升级行动，在稳链固链、强链补链中发挥积极作用，更好服务高质量发展。

启动仪式上，中国合格评定国家认可中心发布了认可助力检验检测质量建设措施，检验检测机构代表宣读了《检验检测促进高质量发展倡议书》。有关检验检测机构、行业协会、科研院所和部分消费者代表参加了活动。

(责编：罗知之、吕骞)

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