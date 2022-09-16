2022年9月16日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第八场，主题是“推动工业绿色低碳循环发展”。（图片来源：工业和信息化部节能与综合利用司）

人民网北京9月16日电 （记者申佳平）今日，在工业和信息化部举行的主题发布会上，工业和信息化部节能与综合利用司司长黄利斌透露，我国已建成覆盖全国31个省、自治区、直辖市超过1万个新能源汽车动力电池回收服务网点。

“绿色发展是解决生态环境问题的根本之策，是构建高质量现代化经济体系的重要途径，是实现人与自然和谐共生的必然选择。”黄利斌指出，党的十八大以来，工业和信息化部深入推进产业优化升级，大力开展节能节水行动，加大资源综合利用力度，坚决打好工业领域污染防治攻坚战，推动减污降碳协同增效，绿色生产方式正在加快形成，工业绿色低碳发展取得积极成效。在工作层面主要有以下五项措施：

一是着力优化产业结构。初步在钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业建立落后产能退出长效机制，钢铁行业提前完成“十三五”期间1.5亿吨去产能目标。新兴产业壮大发展，2021年，我国高技术制造业、装备制造业增加值占规模以上工业增加值比重分别达到15.1%和33.7%，较2012年分别提高了3.3和1.9个百分点。

二是着力提升工业能效水效水平。工业是用能用水大户，也是资源能源消费低碳转型的重点领域。积极推进工业能效、水效提升，加大工业节能监察力度，广泛开展“节能服务进企业”，打造重点行业能效、水效“领跑者”，系统推进工业节水增效，规模以上工业单位增加值能耗在“十二五”“十三五”分别下降28%和16%的基础上，2021年又进一步下降5.6%。万元工业增加值用水量在“十二五”“十三五”分别下降35%和近40%基础上，2021年进一步下降7.1%。

三是推进工业资源循环利用。实施废钢铁、废塑料等再生资源行业规范管理，培育近800家再生资源综合利用行业骨干企业，已经成为保障我国资源供应安全的重要力量。积极推行生产者责任延伸制度，已建成覆盖全国31个省、自治区、直辖市超过1万个新能源汽车动力电池回收服务网点。

四是加大绿色技术装备产品供给。加强技术突破、标准引领、示范推广，累计推荐节能技术装备产品3561项、节水工艺技术装备353项、工业资源综合利用先进适用工艺技术及装备350项，推广近2万种绿色产品，培育国家绿色数据中心153个，逐步构建起从基础原材料到终端消费品的全链条绿色产品供给体系。

五是实施绿色制造工程。编制《绿色制造标准体系建设指南》，以重大工程、项目为牵引，扎实推进绿色制造政策标准体系建设，打造了一批绿色制造典型，带动绿色技术推广应用、产业链供应链协同转型，支撑起绿色制造的“基本面”，对工业绿色低碳转型发挥了重要引领作用。

黄利斌指出，下一步，将着力开展工业领域碳达峰“一个行动”，构建绿色低碳技术和绿色制造支撑“两个体系”，推动产业结构高端化、能源消费低碳化、资源利用循环化、生产过程清洁化、产品供给绿色化、生产方式数字化等“六个转型”，同各方一道共同推动“十四五”工业绿色发展事业迈上新台阶，支撑工业领域碳达峰碳中和目标任务如期实现。

(责编：申佳平、高雷)

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