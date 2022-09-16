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海关总署：前8个月我国对上合组织其他成员国进出口增长26%

2022年09月16日11:05 | 来源：人民网
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人民网北京9月16日电 （记者栗翘楚）据海关统计，今年前8个月，我国对上合组织其他成员国（以下简称“其他成员国”）进出口1.73万亿元人民币，同比（下同）增长26%，较同期外贸整体增速高15.9个百分点，占我外贸总值的6.3%，较去年同期提升0.8个百分点。其中，出口1.07万亿元，增长25.4%；进口6550.1亿元，增长27%。8月当月进出口2567.9亿元，创月度历史新高，增长28.9%。其中，出口1615.1亿元，增长25.9%；进口952.8亿元，增长34.3%。

能源产品、农产品进口增长。前8个月，我自其他成员国进口原油、煤炭、天然气合计1.17亿吨，增加11.3%；价值3726亿元，增长70.4%，占我自其他成员国进口总值的56.9%，拉动我自其他成员国进口整体增长29.8个百分点。同期，进口农产品492.4亿元，增长11%，占7.5%。

机电产品、劳动密集型产品出口快速增长。前8个月，我对其他成员国出口机电产品5639.6亿元，增长19.7%，占我对其他成员国出口总值的52.6%，拉动我对其他成员国出口整体增长10.9个百分点。其中，电子元件、自动数据处理设备及其零部件、电工器材分别出口593亿、542.7亿、406.6亿元，分别增长44.7%、12.8%、24.9%。同期，出口劳动密集型产品2047.3亿元，增长24.5%，占19.1%，拉动我对其他成员国出口整体增长4.7个百分点；出口基本有机化学品631亿元，增长41.7%，占5.9%，拉动我对其他成员国出口整体增长2.2个百分点。

(责编：孙红丽、高雷)
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