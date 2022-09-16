人民网北京9月16日电 （记者杨曦）16日，在国新办举行的8月份国民经济运行情况新闻发布会上，国家统计局发言人付凌晖表示，面对依然复杂严峻的国际国内形势，我国经济顶住压力持续恢复，继续运行在合理区间，彰显出强大的韧性。

8月份，我国经济发展面临的形势依然复杂严峻。付凌晖分析，从国际看，全球疫情持续蔓延，产业链供应链不畅，国际能源、粮食供给比较紧张，大宗商品价格高位运行。主要发达经济体通胀高企，为了应对通胀压力，欧美等国加快收紧货币政策，世界经济的下行压力加大。从主要国际组织的预期来看，今年以来已经多次下调了全球经济增长的预期。随着全球滞胀风险上升，不稳定不确定因素明显增多。从国内看，国内疫情散发多发、高温干旱少雨极端天气等超预期因素影响冲击较大，部分地区生产、投资、消费受到一定影响。市场需求不足的矛盾还比较突出，企业生产经营困难较多，制约经济稳定恢复。

付凌晖认为，面对复杂局面，8月份国民经济延续恢复发展态势，彰显了经济发展的强大韧性，主要表现在以下几个方面：

一是生产供给稳中有升。稳定产业链供应链、支持重点行业生产的政策效果比较明显，工业生产有所回升。8月份，规模以上工业增加值同比增长4.2%，增速比上月加快0.4个百分点。其中，装备制造业增长9.5%，比上月加快1.1个百分点。促进服务业纾困发展的政策措施逐步显效，服务业持续恢复。8月份，服务业生产指数同比增长1.8%，增速比上月加快1.2个百分点。

二是国内市场需求改善。促消费政策持续发力，重点领域的消费潜力在逐步释放，市场销售规模继续扩大。8月份，社会消费品零售总额同比增长5.4%，增速比上月加快2.7个百分点。专项债发行使用加快，投资项目的要素保障在不断强化，投资增速出现回升。1-8月份，全国固定资产投资同比增长5.8%，增速比1-7月份加快0.1个百分点，是今年以来首次回升。

三是就业物价总体稳定。经济延续恢复态势，援企稳岗和就业帮扶政策持续发力，城镇调查失业率继续下降。8月份，全国城镇调查失业率为5.3%，比上月下降0.1个百分点。31个大城市城镇调查失业率为5.4%，比上月下降0.2个百分点。市场保供稳价成效明显，居民消费价格保持温和上涨。8月份，居民消费价格（CPI）同比上涨2.5%，涨幅比上月回落0.2个百分点；扣除食品和能源的核心CPI同比上涨0.8%，与上月持平。

四是新动能继续成长。创新引领持续增强，新产业新产品增势较好。1-8月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.4%，高技术产业投资增长20.2%。8月份，新能源汽车、移动通信基站设备、太阳能电池产量同比分别增长117%、25.7%、21.6%。新业态较为活跃，新消费驱动力在增强。1-8月份，实物商品网上零售额同比增长5.8%，比1-7月份加快0.1个百分点，占社会消费品零售总额的比重达到25.6%。

五是民生保障有力有效。面对疫情、极端高温天气等冲击，市场供应持续加强，居民基本生活得到有效保障。8月份，限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额同比分别增长8.1%、5.8%，分别比上月加快1.9、2.8个百分点。针对部分地区价格涨幅较高，各地及时启动价格补贴联动机制，有效保障困难群众的基本生活。民生补短板的投入也在不断加大。1-8月份，社会领域投资同比增长14.1%，保持较快增长。

“综合来看，在外部需求收缩、国内疫情散发、极端高温天气等多重因素影响下，经济顶住压力持续恢复，运行在合理区间，主要指标出现积极变化，非常不容易。表明我国经济韧性强、潜力大、空间广的特点明显，党中央、国务院推出的一系列稳增长、稳就业、稳物价政策举措是及时有效的，促进了经济稳定恢复。但也要看到，现阶段国际环境依然错综复杂，外部形势变化影响仍有不确定性。国内需求收缩、供给冲击、预期转弱的‘三重压力’持续显现，经济恢复的基础仍不牢固。”付凌晖说，“下阶段，要继续深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，狠抓稳经济一揽子政策和接续政策措施落地见效，政策靠前发力，发挥组合效应，大力扩大有效需求，着力稳就业稳物价稳预期，着力保障和改善民生，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。”

(责编：杨曦、高雷)

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