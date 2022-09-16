人民网北京9月16日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布多项8月份主要宏观经济数据显示，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发多发、极端高温天气等多重超预期考验，各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，加力落实稳经济一揽子政策和接续政策措施，加快释放政策效能，国民经济延续恢复发展态势，生产需求稳中有升，就业物价总体稳定，多数指标好于上月。

“总的来看，8月份国民经济顶住多种超预期因素影响，延续恢复发展态势，主要指标出现积极变化。”国家统计局新闻发言人付凌晖指出，但也要看到，国际环境仍然复杂严峻，国内经济恢复基础仍不牢固。下阶段，要坚持稳中求进工作总基调，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，狠抓一揽子稳经济政策措施和接续政策落地见效，着力扩大有效需求，着力稳就业稳物价，巩固经济恢复基础，保持经济运行在合理区间。

工业生产回升，装备制造业较快增长

8月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.2%，比上月加快0.4个百分点；环比增长0.32%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长5.3%，制造业增长3.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长13.6%。装备制造业同比增长9.5%，比上月加快1.1个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长5.6%；股份制企业增长4.1%，外商及港澳台商投资企业增长4.0%；私营企业增长1.1%。分产品看，新能源汽车、移动通信基站设备、太阳能电池等绿色智能产品产量同比分别增长117.0%、25.7%、21.6%。1-8月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.6%，比1-7月份加快0.1个百分点。8月份，制造业采购经理指数为49.4%，比上月上升0.4个百分点；企业生产经营活动预期指数为52.3%，上升0.3个百分点。1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额48930亿元，同比下降1.1%。

服务业持续恢复，现代服务业增势较好

8月份，全国服务业生产指数同比增长1.8%，比上月加快1.2个百分点。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，住宿和餐饮业，金融业生产指数分别增长8.9%、7.4%、4.8%。1-8月份，全国服务业生产指数同比持平，1-7月份为下降0.3%。1-7月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长4.2%；其中卫生和社会工作，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业企业分别增长8.2%、7.9%、7.0%。8月份，服务业商务活动指数为51.9%；其中，住宿、餐饮、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。从市场预期看，服务业业务活动预期指数为57.6%。

市场销售恢复加快，社会消费品零售总额累计增速由负转正

8月份，社会消费品零售总额36258亿元，同比增长5.4%，比上月加快2.7个百分点；环比下降0.05%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额31593亿元，同比增长5.5%；乡村消费品零售额4665亿元，增长5.0%。按消费类型分，商品零售32510亿元，同比增长5.1%；餐饮收入3748亿元，增长8.4%。基本生活消费稳定增长，限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额分别增长8.1%、5.8%。1-8月份，社会消费品零售总额282560亿元，同比增长0.5%，1-7月份为下降0.2%。全国网上零售额84295亿元，增长3.7%。其中，实物商品网上零售额72414亿元，增长5.8%；占社会消费品零售总额的比重为25.6%。

固定资产投资稳中有升，高技术产业投资增长较快

1-8月份，全国固定资产投资（不含农户）367106亿元，同比增长5.8%，比1-7月份加快0.1个百分点；8月份环比增长0.36%。分领域看，基础设施投资同比增长8.3%，比1-7月份加快0.9个百分点；制造业投资增长10.0%，加快0.1个百分点；房地产开发投资下降7.4%，降幅比1-7月扩大1.0个百分点。分产业看，第一产业投资同比增长2.3%，第二产业投资增长10.4%，第三产业投资增长3.9%。民间投资增长2.3%。高技术产业投资增长20.2%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长23.0%、14.2%。高技术制造业中，电子及通信设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资分别增长28.0%、27.4%；高技术服务业中，科技成果转化服务业、研发设计服务业投资分别增长20.0%、16.9%。社会领域投资增长14.1%，其中卫生、教育投资分别增长32.6%、8.3%。房地产市场销售降幅收窄。1-8月份，全国商品房销售面积87890万平方米，同比下降23.0%，降幅比1-7月份收窄0.1个百分点；商品房销售额85870亿元，下降27.9%，收窄0.9个百分点。

货物进出口持续增长，一般贸易占比提升

8月份，货物进出口总额37124亿元，同比增长8.6%。其中，出口21241亿元，增长11.8%；进口15882亿元，增长4.6%。进出口相抵，贸易顺差5359亿元。1-8月份，货物进出口总额273026亿元，同比增长10.1%。其中，出口154831亿元，增长14.2%；进口118195亿元，增长5.2%。1-8月份，一般贸易进出口占进出口总额的比重为64.3%，比上年同期提高2.3个百分点。民营企业进出口占进出口总额的比重为50.1%，比上年同期提高2.1个百分点。机电产品出口同比增长9.8%，占出口总额的比重为56.5%。

就业形势总体稳定，城镇调查失业率有所下降

1-8月份，全国城镇新增就业898万人。8月份，全国城镇调查失业率为5.3%，比上月下降0.1个百分点。本地户籍人口调查失业率为5.3%；外来户籍人口调查失业率为5.3%，其中外来农业户籍人口调查失业率为5.0%。16-24岁人口调查失业率为18.7%，比上月下降1.2个百分点；25-59岁人口调查失业率为4.3%，与上月持平。31个大城市城镇调查失业率为5.4%。全国企业就业人员周平均工作时间为48.0小时。

居民消费价格基本平稳，工业生产者价格涨幅继续回落

8月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.5%，涨幅比上月回落0.2个百分点；环比下降0.1%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨4.5%，衣着价格上涨0.6%，居住价格上涨0.6%，生活用品及服务价格上涨1.3%，交通通信价格上涨4.9%，教育文化娱乐价格上涨1.6%，医疗保健价格上涨0.7%，其他用品及服务价格上涨2.2%。在食品烟酒价格中，粮食价格上涨3.3%，鲜菜价格上涨6.0%，鲜果价格上涨16.3%，猪肉价格上涨22.4%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.8%，涨幅与上月相同。1-8月份，全国居民消费价格同比上涨1.9%。

8月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨2.3%，涨幅比上月回落1.9个百分点；环比下降1.2%。工业生产者购进价格同比上涨4.2%，环比下降1.4%。1-8月份，全国工业生产者出厂价格、工业生产者购进价格同比分别上涨6.6%、9.1%。

(责编：杨曦、高雷)

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