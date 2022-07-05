人民网北京7月5日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官方微信公众号消息，针对近期生猪市场出现盲目压栏惜售等非理性行为，国家发展改革委价格司正研究启动投放中央猪肉储备，并指导地方适时联动投放储备，形成调控合力，防范生猪价格过快上涨。

日前，针对近期生猪价格出现过快上涨的情况，国家发展改革委价格司已组织行业协会、部分养殖企业及屠宰企业召开会议。有关方面分析认为，近期国内生猪价格过快上涨，重要原因是市场存在非理性的压栏惜售和二次育肥等现象，部分媒体特别是自媒体捏造散布涨价信息、渲染涨价氛围，短期内加剧了市场惜售情绪。

会议指出，目前生猪产能总体合理充裕，加之消费不旺，生猪价格不具备持续大幅上涨的基础；盲目压栏和二次育肥可能导致后期集中出栏、价格再次快速下跌，从而造成市场价格大起大落，反而不利于企业正常生产经营和行业长期健康发展。

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