人民网北京7月5日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官方微信公众号消息，近日，国家发展改革委价格司与大连商品交易所召开座谈会，商定会同有关方面进一步完善工作机制、形成工作合力，加强现货期货市场联动监管，及时排查异常交易，强化穿透式监管，依法严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格以及资本恶意炒作等违法违规行为，切实保障生猪市场平稳运行。

会议指出，我国是全球最大的猪肉生产国和消费国，猪肉价格变化直接关系群众消费支出，保持生猪和猪肉市场平稳运行、价格水平在合理区间，对于稳定群众猪肉消费支出、促进行业长期健康发展，以及保持物价总水平基本稳定都具有重要意义。近期在生猪产能总体合理充裕、猪肉消费不旺的情况下，生猪价格出现过快上涨，各方普遍认为存在过度压栏和二次育肥等非理性行为。

据了解，日前，针对近期生猪市场出现盲目压栏惜售等非理性行为，国家发展改革委价格司正研究启动投放中央猪肉储备，并指导地方适时联动投放储备，形成调控合力，防范生猪价格过快上涨。

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