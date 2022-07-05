人民网北京7月5日电 （黄盛）我国资本市场跨境双向开放持续深化。7月4日，首批纳入互联互通机制的87只交易型开放式基金（ETF），开始正式交易。香港投资者可以通过北向沪股通、深股通，买到83只A股ETF；内地投资者可通过南向沪港通和南向深港通，买到4只港股ETF。

数据显示，截至7月4日收盘，首批87只ETF，首日总成交额285.33亿元。其中，83只A股ETF总成交额为230.76亿元，比今年开通前日均总成交额提升近10％；平均换手率为3.38％，比今年开通前日均换手率提升20％；四只港股通ETF首日成交额54.57亿元，同样实现了平稳开局。

具体来看，交易首日北向资金整体呈净流入态势，净买入金额达43.59亿元。在首批纳入互联互通的83只内地ETF中，医药生物、军工、新能源等行业ETF涨幅居前。截至4日收盘，国泰中证生物医药ETF上涨5.16%、国泰中证军工ETF上涨3%、华夏中证新能源汽车ETF上涨2.36%。纳入互联互通的4只香港ETF，成交量较为平稳，南方恒生科技、安硕恒生科技2只标的上涨，收盘涨幅分别为0.25%、0.29%。

招商证券研报认为，对于ETF市场而言，纳入互联互通有利于改善目前ETF的投资者结构，提高市场流动性、推升规模。中长期而言，考虑到ETF拓宽了外资投资A股的途径，有利于提高外资投资A股的积极性。

前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，未来互联互通机制有望持续优化，在便利投资者跨境投资的同时，也为内地与香港市场吸引更多“源头活水”。

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