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科技部：首批支持建设自动驾驶等十个新一代人工智能示范应用场景

2022年08月15日16:04 | 来源：人民网
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人民网北京8月15日电 （焦磊）8月15日，科技部官网发布《科技部关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》（以下简称《通知》），其中提出，为加快推动人工智能应用，助力稳经济，培育新的经济增长点，启动支持建设新一代人工智能示范应用场景工作。

首批支持建设十个示范应用场景，分别为智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链。

《通知》强调，要坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，充分发挥人工智能赋能经济社会发展的作用，围绕构建全链条、全过程的人工智能行业应用生态，支持一批基础较好的人工智能应用场景，加强研发上下游配合与新技术集成，打造形成一批可复制、可推广的标杆型示范应用场景。

(责编：赵竹青、高雷)
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