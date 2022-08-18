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铁路部门积极做好Z22次列车防疫协查工作

2022年08月18日19:35 | 来源：人民网
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人民网北京8月18日电 （记者王连香）据中国国家铁路局消息，8月17日，拉萨至北京的Z22次列车经停石家庄北站，在下车乘客“落地检”及后续排查检测中，发现12名旅客新冠病毒核酸结果阳性。铁路部门第一时间启动应急预案，及时提供相关乘车人员信息，配合沿途各站所在地卫生防疫部门开展流调协查和处置工作。经全面排查，目前未发现同车其他旅客和铁路工作人员感染情况。

经了解，检测为阳性的12名旅客有拉萨地区旅居史，8月15日在拉萨站进站乘车时，均持有48小时内核酸检测阴性证明，并经过测温、验码，符合国家防疫规定和相关要求。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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