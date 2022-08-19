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中国合格评定国家认可委员会：开展认可公益培训 服务高质量发展

2022年08月19日09:36 | 来源：人民网
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人民网北京8月19日电 （记者孙博洋）记者从中国合格评定国家认可委员会（CNAS）了解到，2022年上半年，该委员会针对广大合格评定机构，举办了系列认可宣贯公益培训，累计培训人员达1.1万余人，达到2021年培训总人数的3倍多。

据介绍，已举办的三场认可宣贯公益培训面向检测实验室、校准实验室、审定与核查机构，培训时长达55个小时。参加培训人员来自第三方检测实验室、企业内部实验室、大型企业集团、小微企业等多个方面，涵盖机械、电气、轻工、食药、卫生、石油、环境、材料、新能源、信息技术、公共服务、市场监管等多个行业，覆盖了我国全部省市自治区。

据了解，面向合格评定机构的认可宣贯培训一直是CNAS服务高质量发展的重要方面。通过讲解相关标准、认可规范，CNAS帮助合格评定机构了解认可的作用和价值，理解认可制度和认可规范，从而提升管理水平和技术能力，实现自我改进和完善，助力高质量发展。

CNAS相关负责人表示，为了提高培训质量，CNAS广泛了解社会需求，提前制定培训计划，注重有针对性地解决合格评定机构的常见问题，以及对标准、认可规范理解的重点、难点问题。培训由CNAS业务骨干、领域专家授课，内容丰富、注重学用结合，利用案例引导合格评定机构在实践中抓住重点，找准问题症结，更好地符合相关标准和认可规范的要求。参加培训人员对系列培训给予了高度评价，表示要将培训所学所获运用到实际工作中，不断提升本实验室的质量管理和能力水平，与认可机构一起共同推动行业的高质量发展。

数据显示，我国已成为全球增长速度最快、最具潜力的检验检测市场，目前第三方检验检测机构达5万家以上，每年出具的检测报告达6.84亿份。认可作为国际通行、社会通用的质量管理手段，成为很多企业提升管理水平和技术能力的手段。目前，在获得认可的1.2万余家检测和校准实验室中，企业内部实验室（第一方实验室）占到一半以上。

据了解，为满足经济社会对认可工作的培训需求，下半年，CNAS还将举办生物样本库认可宣贯培训、科研实验室认可宣贯培训、标准物质/标准样品生产者（RMP）认可相关培训、检验机构认可宣贯培训、认证机构认可规范培训、化学反应热检测实验室认可技术培训等6场高质量的认可宣贯公益培训，促进对认可要求的理解和实施，进一步推进合格评定机构加强技术能力建设。

(责编：王连香、高雷)
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