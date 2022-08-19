人民网北京8月19日电 （记者乔雪峰）7月以来，受副热带高压控制，长江沿线持续维持晴热高温天气，长江流域降雨量偏少，上游来水量锐减，长江水位进入主汛期后持续退落，出现了“汛期反枯”的罕见现象。

记者从长江航务管理局（以下简称长航局）获悉，与近五年同期平均值相比，长江干线流量偏少约51%，长江干线水位平均偏低4.3m，多处水道水位达同期历史最低，长江江心洲、土桥、九江等重点水道的航道维护尺度出现告急，长江干线水位仅相当于往年枯水期。根据水利、气象部门预测，8月中下旬长江中下游水位将进一步下降1.0m-1.5m。

面对高温酷暑和长江流域汛期历年同期较低水位的严峻形势，长航局相关负责人告诉记者，在7月上旬长江干线水位出现回落趋势之初，就组织海事航道部门加强与水利气象部门沟通，及时掌握研判水情气象信息，提前调配航道维护力量，做好应对不利水情的准备工作。

据统计，7月至今，长江干线各水道累计疏浚557万方，疏浚时长9060小时，航道部门累计出航5014次，出航时长10678小时，巡航里程133648公里，航道探测9616公里，航标调整1320座次，航道维护疏竣量均创历史同期最高。

针对长江水位持续退落现状，长航局及时统筹协调系统各单位，多措并举有效应对，强化航道观测、优化航标配布，调遣多艘挖泥船驻守重点水道日夜疏浚维护，加强重点水域监管，科学有序控制船舶流量，严防船舶超吃水航行，保障长江航运安全畅通。

九江水道开展疏浚施工。受访方供图

该负责人表示，针对长江水位“汛期反枯”情况，长航局多次带队现场查勘九江、江心洲等重点水道，专题研究解决航道保畅的重难点问题，全面启动保通保畅保安全工作。特别是对九江、铜陵土桥、马鞍山江心洲等重点水道加强疏浚力量投入及施工力度，投入8艘疏浚船舶，实施24小时疏浚。同时，对重点河段实施特别通航管控措施，九江水道实施分时分类精准管制，江心洲水道临时开通支汊航道进行船舶分流，确保航道维护疏浚河段基本通过能力。

此外，加强吃水管控，实施船舶进出港报告网上核查和现场核查双结合，督促“超吃水”船舶离港前减载，并实施浅险水道24小时现场值守，强化调度指挥，协助船舶合理选择航路；利用网络、航道通告、信息台等渠道，及时将水情、气象、航道形势、航道调整、管理要求等通航信息向社会通报，确保长江干线通航有序。

此外，长航局系统各单位也全力以赴对电煤、粮食、燃油等民生物资开辟引航绿色通道，同时针对港口和企业生产的急需物资，做到应保尽保，帮助企业扩大产能、恢复生产，有效稳定了物流链、供应链。

长江三峡通航管理局针对三峡—葛洲坝枢纽出入库流量持续走低的情况，科学做好船舶过坝交通组织，优化调整上下行船舶均衡待闸，强化100%船舶过闸安检，加强应急力量与重点河段监管。今年汛期以来，三峡枢纽货物通过量2708万吨，同比上升6.8%。三峡枢纽河段通航安全形势持续稳定，枢纽货物通过量创同期新高。长江引航中心1-7月共引领中外船舶约3万艘次，其中国际航线船舶约2万艘次，引航船舶载货量约2.4亿吨。长江引航辖区苏州港、泰州港、（无锡）江阴港上半年港口吞吐量实现逆势上扬，分别较去年增长1.6%、3.3%、9.3%。

“截至目前，长江干线航道未出现重大搁浅、碍航等情况，有利保障了沿江各省市产业链供应链的安全稳定。”该负责人指出，下一步，长航局将持续跟踪水位和流量变化，不断优化调整和完善航道维护及通航保障措施，进一步加强重点时段重点河段交通组织和通航秩序管理，全力保障粮食、能源等重点物资运输，确保长江干线水路货物运输平安畅通有序，服务好沿江地区经济发展。

(责编：王连香、高雷)

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