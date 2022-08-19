人民网北京8月19日电 （记者申佳平）在工业和信息化部今日举行的新闻发布会上，工业和信息化部信息通信发展司司长谢存介绍，党的十八大以来，我国信息通信业取得了跨越式发展，基础设施能力大幅提升，信息通信技术加速迭代，行业治理能力显著提升，业务融合应用蓬勃发展，安全保障能力不断增强，在经济社会发展中的战略性、基础性、先导性地位更加凸显，为全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定了坚实基础。

通过以下六组数据，一起来看信息通信建设发展十年“成绩单”。

行业综合实力显著增强：2021年电信业务收入达1.47万亿元

谢存介绍，十年来，信息通信业规模不断壮大，电信业务收入从2012年的1.08万亿元，增长到2021年的1.47万亿元，网民规模达10.32亿，比2012年增长了83%。华为、中兴等成长为全球通信设备龙头企业。互联网企业综合实力和国际市场竞争能力显著增强，涌现出一批龙头骨干企业和科技型独角兽企业，10家企业跻身全球互联网企业市值前30强。

信息基础设施跨越发展：全国建成开通5G基站196.8万个

谢存介绍，十年来，我国建成了全球规模最大的光纤和移动宽带网络，固定网络逐步实现从十兆到百兆、再到千兆的跃升，移动网络实现从3G突破、4G同步、5G引领的跨越。城乡“数字鸿沟”大幅缩小，现有行政村历史性实现“村村通宽带”，为全面打赢脱贫攻坚战提供坚实网络支撑。国家级互联网骨干直联点数量从3个增至19个，国际通信网络通达和服务能力持续增强。数据中心规模和能效水平大幅提升。固定和移动网络的互联网协议第六版（IPv6）改造全面完成。工业互联网创新发展战略深入实施，产业规模迈过万亿元大关。

数据显示，截至7月底，全国建成开通5G基站196.8万个，所有地级市城区、县城城区和96%的乡镇镇区实现5G网络覆盖，5G移动电话用户达到4.75亿户，比2021年末净增1.2亿户；千兆光网具备覆盖超4亿户家庭的能力，已通达全国所有城市地区，千兆宽带接入用户规模超6570万户，比2021年末净增3100多万户。

信息通信服务普惠民生：单位流量平均资费下降超过95%

谢存介绍，信息通信业坚持以人民为中心的发展思想，传承“人民邮电为人民”的光荣传统，努力让人民群众在信息化发展中有更多获得感、幸福感、安全感。2015年以来连续多年组织实施网络提速降费专项行动，固定宽带和4G用户端到端平均下载速率提高7倍。相继取消手机长途漫游费、流量“漫游”费，实现单位流量平均资费下降超过95%。网络提速降费的实施，促进了互联网新应用、新业态、新模式蓬勃发展，互联网生活性服务实现规模化推广。

同时，不断提高电信服务水平，用户权益保护持续加强。开展互联网应用适老化及无障碍改造专项行动，互联网应用无障碍水平稳步提升。组织推出通信行程卡公益服务，全面高效支撑内防扩散、外防输入。同时，面对疫情期间居家生活、办公、在线学习等集中用网需求，实现了网络不堵、服务不断、性能不降。

行业管理和改革开放持续深化：全国电信业务持证企业超13万家

谢存指出，信息通信业聚焦优化营商环境，不断提升信息通信行业管理能力。针对增值电信业务经营许可等行政许可事项，优化审批流程、简化审批材料，有效激发市场活力。全面建成线上线下一体化政务服务平台，实现全程网办、一网通办。APP侵害用户权益专项整治、垃圾信息治理、“黑带宽”清理等工作成效显著，营造了规范有序的市场环境。

同时，基础资源管理不断强化，核准网站数392万个，注册域名3380万个，核配电信网码号数量超过16万个，有力支撑行业高质量发展。“携号转网”服务全面推广，信息基础设施共建共享深入推进，宽带接入网业务试点持续开展，移动通信转售业务正式商用，电信市场对外开放步伐加快。截至2022年7月，全国电信业务持证企业超过13万家，是2012年的4.9倍，信息通信行业市场蓬勃发展。

无线电频谱资源保障有力：制定发布近30部规范性文件

谢存表示，信息通信业以《中华人民共和国无线电频率划分规定》为基础，制定发布近30部规范性文件，科学规划、合理配置宝贵的频谱资源，有力保障信息通信、交通运输、航空航天、公共安全、军事国防等重点行业、部门以及国家科技重大专项和战略性新兴产业的频率使用需求。2017年在国际上率先发布第五代移动通信（5G）系统中频段频率使用规划，为基础电信运营企业共许可770MHz带宽5G中低频段频率资源，许可的中低频段频率资源总量居世界前列。

安全保障能力不断增强：网络安全产业总体规模突破2000亿元

谢存提到，十年来，网络和数据安全管理体系日臻完善，行业数据安全监管体系初步建立，基础电信网络保持安全稳定运行。工业互联网、车联网、5G等新型基础设施安全保障框架体系初步形成。网络安全产业综合实力快速提升。电话用户实名制全面实施，防范治理电信网络诈骗、整治网络黑灰产等行业源头治理工作纵深推进。应急通信保障能力不断增强，圆满完成突发事件应急处置和重大活动应急通信、无线电安全、网络安全保障任务。

数据显示，2021年，我国网络安全产业总体规模突破2000亿元，“十三五”时期年均增长率达15%，产业综合实力快速提升。

“站在新的起点上，信息通信业将加快制造强国、网络强国、数字中国建设步伐，为全面建设社会主义现代化国家作出新的更大的贡献。”谢存表示。

(责编：申佳平、高雷)

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