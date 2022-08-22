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三部门联合发布今年首个高森林火险红色预警

2022年08月22日18:00 | 来源：人民网
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人民网北京8月22日电 （记者杨虞波罗）今日18时，应急管理部、国家林业和草原局、中国气象局联合发布今年首个高森林火险红色预警。预计8月23日至25日，重庆中南部、四川东部的部分地区森林火险等级将达到极度危险级别，要严加防范，加强火源管理，确保林区安全。

“7月之后，湖南、江西、浙江、重庆和四川东部一直持续较高森林火险等级；8月以来，高温干旱天气持续，火灾时有发生，三部门综合考虑，联合发布今年首个高森林火险红色预警。与往年高森林火险红色预警发布时间相比，今年首个高森林火险红色预警发布时间偏晚。也是高森林火险红色预警首次在汛期发布。”中国气象局公共气象服务中心首席杨晓丹介绍。

今年7月至今，南方地区整体降水偏少、气温偏高。尤其是重庆、四川等地近期持续高温干旱，气温较常年同期偏高，最高气温超过40℃，降水较常年同期偏少8成以上，达到中到重度气象干旱、局地特旱，森林火险等级持续偏高，森林火灾呈高发态势。

专家提示，应做好森林防火应急防御工作，加强林区火源管控，严禁林区用火，加强天气监测和预报预测，及时发布预警信息，加强防火科普宣传，提升公众防火意识。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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