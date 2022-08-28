人民网北京8月28日电 （记者余璐）“核能的发展离不开广大公众的理解和支持，核能高质量发展的新阶段给核能公众沟通工作提出了新要求，也带来了新挑战。”近日，在第五届核能公众沟通交流大会上，中国核能行业协会核能公众沟通委员会主任王炳华如是说。

作为中国核能行业协会开展核能行业公众沟通的年度交流研讨平台，第五届核能公众沟通交流大会以“双碳目标下的核能公众沟通”为主题，围绕“双碳”目标下我国核能公众沟通的新形势、新任务、新挑战等展开深入交流。

国家核安全局核设施安全监管司副司长李治国表示，核安全是核能发展的生命线。积极安全有序发展核电，公众沟通是一项十分重要的基础性工作。它既有助于推动破解公众可接受的瓶颈问题，也有助于防范化解社会风险，要站在统筹发展和安全的高度谋划推动核能公众沟通工作。

“核安全是国家安全的重要组成部分，做好核能公众沟通有利于筑牢国家核安全屏障，有利于营造安全稳定的社会氛围。要充分总结‘中央督导、地方主导、企业作为、公众参与’的前期实践，结合新的情况问题，全局统筹，系统推进。”李治国说。

谈及如何应对新阶段核能公众沟通面临的挑战，王炳华建议，要不断创新新时代核能公众沟通工作方法，凝聚全社会正能量，才能推动核能积极安全有序发展。王炳华认为，做好公众沟通一是要赢得公众的信任；二要推动核能公众沟通融入社会治理管理体系，发挥多元主体作用，推行共商共治；三要持续探索和实践核能项目与地方融合发展的新模式；四要不断改进公众沟通策略和方法，提高公众对核能的认知和接受性；五要协力打造核能舆论阵地，做好舆情管理工作。

“推动核能公众沟通提质增效，保障核能积极安全有序发展，需要全社会高度认同核能发展对我国实现‘双碳’目标的重要作用，以及核能在保障我国能源安全和优化能源结构等方面的重要意义。在此过程中，核能公众沟通工作应创新适应全媒体时代的传播与沟通方法，开拓公众沟通和融合发展的新途径，让全社会普遍知核、信核、拥核、爱核，从而推进核能建设。”王炳华说。

(责编：王仁宏、吕骞)

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