旅客在柜台办理乘机手续。受访方供图

人民网北京8月28日电 （记者乔雪峰）8月26日23：30，首都航空JD435杭州-里斯本航班顺利起飞，标志着杭州-里斯本国际航线正式开通。

作为浙江省的省会，杭州是浙江省的经济、文化、科教中，还是长江三角洲中心城市之一，同时拥有众多的自然及人文景观。首都航空相关负责人表示，此次首都航空以杭州为境内出发点，进一步推动杭州乃至长江三角洲整体与世界的商贸、文化往来。此外，浙江作为在葡萄牙、西班牙、意大利等国家华人较多的省份，开通杭州直飞里斯本，为欧洲地区同胞回乡搭建便利空中桥梁。

据该负责人介绍，该航线的开通将为中葡两国、中欧之间、以及葡语系其他国家的经济贸易、文化交流、商务旅游等领域继续搭建坚实的空中桥梁。

首都航空杭州-里斯本航班信息表。人民网记者乔雪峰制图

据了解，目前，首都航空计划采用空客A330宽体客机执飞杭州-里斯本航线，每周五由杭州出发，飞至葡萄牙首都里斯本；再由里斯本当地时间每周六出发，飞回杭州。国内旅客可由成都、北京、广州、天津、深圳等国内多个城市出发，经杭州抵达里斯本后中转至英国、意大利、西班牙、美国、加拿大、非洲等地，助力全球复学返校、复工复产。

(责编：王仁宏、吕骞)

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