人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

首都航空杭州-里斯本国际航线开通

2022年08月28日09:15 | 来源：人民网
小字号

旅客在柜台办理乘机手续。受访方供图

人民网北京8月28日电 （记者乔雪峰）8月26日23：30，首都航空JD435杭州-里斯本航班顺利起飞，标志着杭州-里斯本国际航线正式开通。

作为浙江省的省会，杭州是浙江省的经济、文化、科教中，还是长江三角洲中心城市之一，同时拥有众多的自然及人文景观。首都航空相关负责人表示，此次首都航空以杭州为境内出发点，进一步推动杭州乃至长江三角洲整体与世界的商贸、文化往来。此外，浙江作为在葡萄牙、西班牙、意大利等国家华人较多的省份，开通杭州直飞里斯本，为欧洲地区同胞回乡搭建便利空中桥梁。

据该负责人介绍，该航线的开通将为中葡两国、中欧之间、以及葡语系其他国家的经济贸易、文化交流、商务旅游等领域继续搭建坚实的空中桥梁。

首都航空杭州-里斯本航班信息表。人民网记者乔雪峰制图

据了解，目前，首都航空计划采用空客A330宽体客机执飞杭州-里斯本航线，每周五由杭州出发，飞至葡萄牙首都里斯本；再由里斯本当地时间每周六出发，飞回杭州。国内旅客可由成都、北京、广州、天津、深圳等国内多个城市出发，经杭州抵达里斯本后中转至英国、意大利、西班牙、美国、加拿大、非洲等地，助力全球复学返校、复工复产。

(责编：王仁宏、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
首都航空杭州-里斯本国际航线开通
　　旅客在柜台办理乘机手续。受访方供图 人民网北京8月28日电 （记者乔雪峰）8月26日23：30，首都航空JD435杭州-里斯本航班顺利起飞，标志着杭州-里斯本国际航线正式开通。…
扩展现实产业异军突起 行业标准实施助推行业健康发展
　　人民网北京8月27日电 （记者申佳平）日前，中国通信标准化协会扩展现实产业及标准推进委员会（TC625）成立大会在北京召开。多位与会专家表示，近年来，扩展现实产业异军突起，产业规模不断扩大，应用创新不断涌现，下一步应注重加强顶层规划引导，推动扩展现实领域重点行业标准实施与落地，建设健康可持续的产业发展生态。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部